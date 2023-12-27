Лолиту и Киркорова исключили из новогодних эфиров «Зимнего SHOW»

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Организаторы «Зимнего SHOW», где должны были выступать Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Дима Билан, отменили трансляцию на «МузТВ» и во «ВКонтакте», сообщает Telegram-канал Baza. Также артистов, принявших участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, исключили из новогодних эфиров и плейлиста.

Никаких указаний организаторам не поступало, однако они решили перестраховаться. Кроме того, из зала убрали барную стойку, чтобы не нервировать гостей.

По данным источников, шоу, запланированное на 1 января, сейчас в «подвешенном состоянии», поскольку Билан, Лолита и Киркоров были его хедлайнерами. Об отмене мероприятия речи не идет, потому что уже продано много билетов.

До этого Милявская призналась, что плакала из-за отмены мероприятий, в которых должна была участвовать. По словам артистки, после «голой» вечеринки у нее сорвалось большое количество выступлений, россияне начали массово сдавать билеты на концерты. Однако певица старается не падать духом и принимать происходящее как данность.

27 декабря стало известно, что данное мероприятие в клубе «Мутабор» было направлено на пропаганду нетрадиционных отношений — это указано в постановлении Лефортовского суда об аресте одного из участников вечеринки рэпера Николая Васильева (Vacio). Исполнителя задержали на 15 суток и, согласно ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.