«С 1965-го не меняли трубы»: как живут люди в Климовске без отопления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из-за аварии на котельной в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 4 января без отопления остались жители 176 многоквартирных домов. По последним данным, в квартирах, где температура иногда достигала шести градусов, мерзнут 149 тысяч человек. Корреспондент NEWS.ru побывала в Климовске и выяснила, как живут местные жители без отопления в морозы, чем им помогает администрация и скоро ли власти решат проблему.

Как жители Климовска согреваются без отопления

Жительница дома № 3 на проспекте 50 лет Октября рассказала NEWS.ru, что в их доме отопление пропало 4 января. Но накануне отключения она заметила, что от батареи шел пар.

«Вечером 3 января были морозы сильные. А у нас чуть теплые были батареи. И, видимо, напор дали в трубах побольше. Так от них такой дым шел! А 4 января отопление просто пропало», — рассказывает пенсионерка.

По ее словам, когда в квартире стало холодно, она спасалась сначала одеялами. Все жильцы ходят дома в теплой одежде, кто-то даже не снимает зимние куртки.

«А у меня еще два кота рядом. С ними теплее. Вот у детей побольше комнаты, им холоднее, а у меня маленькая», — рассказывает пенсионерка.

Мария Овчинникова живет с грудным ребенком по адресу: ул. Дмитрия Холодова, 4. В этом доме тоже отключили отопление 4 января.

«Нам повезло, что у нас дом кирпичный, теплый. Поэтому, когда отопление отключили, первые несколько дней мы надеялись на лучшее. Дом ведь медленно отдает тепло. Но потом он все же начал остывать», — рассказала Мария.

Как и многие жители Климовска, Овчинникова прогревает квартиру газом и обогревателями. Но и тут есть проблемы — порой электросети не выдерживают нагрузки. В некоторых домах просто выбивает пробки, в других загорается проводка. Поэтому около нескольких зданий в Климовске дежурят пожарные и стоят машины, груженные работающими генераторами.

«Потом у нас еще возникла проблема — промерзла стена. А мы только сделали новый ремонт. Мы со слезами смотрим на это. Еще у нас затоплен подвал. А в батареях — воздушные пробки. Так что пока запустить отопление не получается», — добавила Мария.

Жительница дома 16А на проспекте 50 лет Октября Марина Давыдова рассказывает, что у них в доме уже несколько дней нет ни горячей воды, ни отопления. Электроэнергию дают только на несколько минут в день.

«У нас дом 1965 года постройки. Вот с тех пор ни разу трубы не меняли, представляете? Дом после аварии уже вымерз полностью. А у меня многодетная семья», — говорит Марина.

У некоторых жителей Климовска на стенах в квартирах образовалась наледь. Часть квартир затопило из-за прорванных у соседей сверху труб. Остановить «фонтаны» оперативно не получается, так как не хватает сантехников. К тому же в домах часто лопаются трубы, на которых совсем недавно ставили хомуты.

«У нас в подвале живут четыре котенка, я их подкармливаю. А сейчас в подвале кипятка сколько! Взрослые кошки оттуда ушли, а что с маленькими — непонятно. Я пришла, так расстроилась. Я уж просила рабочих котят поискать, спасти, а они все не русские, не понимают. Ой, не знаю, что будет», — сокрушается пенсионерка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно об устранении последствий аварии в Климовске

Многие местные довольно стойко переносят холод в квартирах. Они с улыбкой говорят: «Ничего страшного, скоро все починят», — и кутаются в свитера и пледы. Жители рассказывают, что рабочие действительно и днем, и ночью прокладывают новые трубы, меняют стояки и батареи, чинят проводку в домах. На проспекте 50 лет Октября, например, за два дня демонтировали старые коммуникации и протянули 200 метров новых.

Однако рук все равно не хватает, несмотря на то что в устранении последствий аварии помогают специалисты не только из местных коммунальных служб, но и из Москвы и городских округов области. Все новые и новые проблемы нарастают как снежный ком.

Запустить отопление не получается во многих домах: там прорвало трубы и кипяток хлынул в подвалы. Подъезды превратились в парилки — туда поднялся пар.

«На Воробьева (губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. — NEWS.ru) нет обиды. Говорят, давно назревало все это. Просто, знаете, мы не ожидали, что патронный завод, что эта котельная на его территории у кого-то в частной собственности. Именно это вызвало резонанс у всех нас. Это же стратегические предприятия. Хорошо, что их теперь национализируют», — говорит местная жительница Эмма.

Где в Климовске можно получить бесплатный обогреватель

Для людей, чьи дома остались без отопления, в спортивном центре «Юность» организовали оперативный штаб. На первом этаже выстроилась длинная очередь за обогревателями. Но к 13:00 все закупленные заранее приборы закончились, а очередь продолжала расти.

«Всего мы уже выдали более трех тысяч обогревателей и четыре тысячи одеял. Их закупают и администрация Подольска, и правительство области. У нас тут неподалеку находятся склады Wildberries, оттуда сразу же все обогреватели выкупили и сюда привезли. Помогают и жители, тоже привозят нам обогреватели. Федерация спорта везет нам где-то 250 штук. Вчера архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий приезжал, тоже с обогревателями для местных», — рассказывает сотрудница соцслужбы администрации Подольска.

Раздачу обогревателей возобновили только к 18:00 — в штаб привезли новую партию.

На втором этаже спорткомплекса около 20 человек принимают обращения от жителей. Здесь можно оставить заявку на получение обогревателя, одеял, попросить, чтобы волонтеры привезли продуктовые наборы, или пожаловаться на коммунальные проблемы в доме.

«Только за 9 января мы с волонтерами, например, отработали больше 370 адресных заявок. Всего тут круглые сутки работают около 250 волонтеров», — рассказывает председатель комитета по делам молодежи администрации Подольска Ольга Соколова.

Сейчас она, как и большинство ее коллег, почти круглосуточно находится в штабе. Ольга занимается координацией волонтеров, которые развозят по домам гуманитарную помощь.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как жителям отключенных от тепла домов получить горячие обеды

На втором этаже спорткомплекса помимо пункта приема обращений находится буфет. Тут выдают бесплатные обеды. На раздаче стоят волонтеры.

«Я перед своей работой пришла сюда, решила помочь людям. Тут нам и директор спорткомплекса помогает. Тут все равны. Сегодня я стою на раздаче супа. На обед у нас щи и картошка с курицей. Вечером будут макароны по-флотски. Каждый день меню разное. Чай в штабе можно получить круглосуточно: и на первом этаже, и на втором, и на улице в полевой кухне», — рассказывает волонтер Анастасия.

Она добавила, что еду для жителей Климовска, оставшихся без отопления, готовят подрядные организации по заказу правительства Московской области. Все оплачивается из бюджета региона. Как подчеркнула Анастасия, иногда еду привозят и из ресторанов — так владельцы заведений стараются помочь людям.

Как еще помогают жителям аварийных домов

В штабе занимаются и вопросами переселения. Людей, которым требуется переезд из обледеневших квартир, например инвалидов и пенсионеров, размещают в гостиницах либо в одном из двух оздоровительных центров Подольского городского округа — «Мечта» и «Родина». А детей из аварийных домов направляют в лагерь «Литвиново» неподалеку от Наро-Фоминска, рассказывает Ольга Соколова.

Кроме того, около штаба круглосуточно дежурит скорая помощь. Также людям оказывают психологическую поддержку.

«Это, конечно, не психологи, а простые волонтеры. Но знаете, когда приходит бабушка вся в слезах, они ее накормят, поговорят с ней, домой проводят, с собой еды положат. Это хоть какая-то моральная поддержка, которая тоже очень важна», — говорит Ольга Соколова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как развивается ситуация с подачей отопления

На вечерней встрече с жителями 9 января Андрей Воробьев заявил, что отопление возобновлено уже в 122 домах Климовска. Он пообещал, что к утру 10 января тепло появится в оставшихся 54.

Однако утром в Telegram-канале «Наш Климовск», где общаются жители отключенных от отопления домов, появилось много сообщений о том, что обещанного тепла до сих пор нет. Более того, в первой половине дня 10 января трубы прорвало не только в квартирах, но и во многих подъездах — на некоторых лестничных клетках разлит кипяток. На первых этажах образовываются лужи глубиной в несколько сантиметров. Также, по сообщениям местных жителей, некоторые дома пропали из списков на подключение отопления.

Кроме того, жители, у кого уже, по отчетам администрации, запустили отопление, пишут о том, что в их квартирах по-прежнему холодно — около 10 градусов.

«Что топят, что не топят — одинаково холодно. Дома 10 градусов. Батареи еле теплые. А тем, у кого топят, обогреватели не дают», — пишет одна из жительниц в чате.

По словам местной жительницы Елены Андреевой, которая в прошлом работала помощником депутата Мособлдумы, проблемы с состоянием минимум половины домов Климовска возникли еще два десятилетия назад.

«20 лет назад я была помощником депутата Мособлдумы. Мы там бились, ходили, писали во все инстанции. <...> Еще тогда минимум половину этих домов признали аварийными и подлежащими расселению», — сказала женщина.

По ее мнению, дома, например, в поселке Южный, где ситуация с ремонтом отопительной системы еще сложнее, чем в других районах Климовска, было бы «дешевле расселить, чем ремонтировать». Губернатор Подмосковья подтвердил, что программа расселения готовится. Людям предложат сертификаты на покупку нового жилья либо другие варианты переезда.

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