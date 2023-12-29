Парня Ивлеевой проверят на ЛГБТ: кто он такой, был ли на «голой» вечеринке Mash: Спутника Ивлеевой Махмурова проверят на ЛГБТ-пропаганду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские активисты обратились в Генпрокуратуру с призывом проверить молодого человека Анастасии Ивлеевой на ЛГБТ-пропаганду (движение признано экстремистским и запрещено в России). Кто он такой, был ли на скандальной «голой» вечеринке, кто потребовал провести проверку?

Кто парень Ивлеевой

Telegram-канал Mash сообщает, что спутником 32-летней Ивлеевой является 21-летний молодой человек по имени Борис Махмуров. Он модель и студент Финансового университета при Правительстве РФ, сын актеров. По данным МК.RU, рослый (192 см) и модный мужчина начал встречаться с Ивлеевой в сентябре 2023 года.

После обернувшейся скандалом вечеринки в московском клубе Mutabor Борис Махмуров удалил всю информацию из своего Telegram-канала. 21 декабря он объявил, что готов «идти в новый этап своей жизни», и начал писать и записывать видео на отвлеченные темы, например, с рецептом завтрака с яйцами пашот.

Почему парня Ивлеевой проверяют на пропаганду ЛГБТ

Борис присутствовал на «голой» вечеринке в клубе Mutabor. Он был замечен на первых же появившихся оттуда кадрах: обнаженный по пояс рослый молодой человек с кудрявыми волосами, в чокере и берете, в каждом ухе по большому кольцу.

Как сообщает Mash, российские общественники сочли такой образ пропагандой ЛГБТ и обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить Махмурова. В случае если его признают виновным, Борис рискует получить крупный штраф и встретить под арестом Новый год, как рэпер VACIO.

Фото: Социальные сети Борис Махмуров

«Тем временем в Сети пишут, что сразу после начала шумихи Махмуров испугался последствий и кинул Ивлееву — мол, поэтому Настя говорила в своем 20-минутном ролике-извинении, что у нее никого нет, кто мог бы за нее заступиться», — отмечает Telegram-канал Mash.

Неизвестно, связаны ли слухи о расставании с Ивлеевой с «перезагрузкой» Telegram-канала Бориса Махмурова.

Telegram-канал PETROVA, принадлежащий российскому трансгендерному бьюти-блогеру Милане Петровой (при рождении — Андрей Петров), опубликовал скриншоты из переписок, которые должны свидетельствовать, что Борис Махмуров — бисексуал. В переписках в соцсетях от 2021 года аккаунт boryamahmurov признается в контактах с представителями разных полов.

Кто потребовал провести проверку

Проверить мужчину, связанного с Ивлеевой, потребовали активисты из религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст».

По информации 74.RU, организация «Братство Морозов-Златоуст» было создано в 2016 году бывшим криминальным авторитетом из Златоуста и экс-депутатом Заксобрания Челябинской области Александром Морозовым. Ранее он отбыл срок в 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима за бандитизм, вымогательство и заказные убийства.

Александр Морозов ведет канал «Братства» на YouTube, выступая на религиозные темы и комментируя текущие события в СМИ. Ранее «Братство Морозов-Златоуст» подавало в суд более 15 исков против различных российских звезд, сообщает Super.ru. Под раздачу от Морозова попадали Егор Крид, Баста, Настя Ивлеева, Гарик Харламов, Григорий Лепс, Дима Масленников, Павел Воля, Сергей Шнуров, Руслан Белый, Зоя Яровицина, Алексей Щербаков, Амиран Сардаров и Стас Костюшкин. С них он требовал по 10 млн рублей в качестве «компенсации морального ущерба».

«Мы этим занимаемся: выявляем блогеров, публичных личностей, которые в своем творчестве употребляют нецензурную лексику, чем нарушают наши права на безопасность информации и права потребителей. У нас одно из требований — признать эту грязь запрещенной и удалить все ролики, либо их вычистить, чтобы там не было нецензурной лексики, либо [подписать] с блогерами мировое соглашение, чтобы они это удалили. Если они хотят, мы им поможем за отдельную плату это сделать», — объявил Морозов в разговоре с Super.

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