Деятельность клуба «Мутабор» могут приостановить на 90 суток Деятельность «Мутабора» могут приостановить на 90 суток из-за нарушения саннорм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор обвинил московский клуб «Мутабор», где проходила вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, в связи с этим заведению грозит приостановка работы на срок до трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Там подчеркнули, что предписание клуб получил до проведения громкой вечеринки.

Роспотребнадзор привлек клуб «Мутабор» к административной ответственности, обвинив его в совершении преступления, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах: столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению). Санкция вменяемой организации статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток, — рассказал собеседник агентства.

Вопрос о приостановке работы клуба Лефортовский суд Москвы рассмотрит 9 января. Заседание назначено на 10:00. В настоящее время клуб закрыт и опечатан, запланированное ранее новогоднее мероприятие перенесено на февраль 2024 года.

Ранее Лефортовский суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки. Блогер присутствовала в зале суда и даже улыбалась. Ей предъявили обвинения в административном правонарушении об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.

В свою очередь глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что извинений Ивлеевой за организацию «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» недостаточно. Он предложил ей посетить зону проведения специальной военной операции, чтобы познакомиться с реалиями жизни и понять, в какой ситуации находится страна.