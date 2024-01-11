«Гадят»: продюсер объяснил, чем Киркоров отличается от Галкина и Пугачевой Продюсер Дзюник: Киркоров — русский человек, а Галкин – подонок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров является русским человеком «до мозга костей», а юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — подонком, который со сцены оскорбляет людей, заявил NEWS.ru экс-директор «Тату», продюсер Леонид Дзюник. Он отметил, что поп-король российской эстрады никогда не будет «гадить» в сторону России, как это делает жена комика певица Алла Пугачева.

Пугачева убежала за Галкиным, за своим мужем. И она начала плевать, как бы гадить в сторону России и русских людей. Даже не столько в сторону России, сколько русских людей. Понимаете? Киркоров же этого не делал. И никогда не будет делать. Потому что Филипп, ну он до мозга костей русский человек. Филипп и Галкин — это абсолютно разные люди. Я не могу даже сказать про Галкина, что он артист. Понимаете? Это так, на мой взгляд, подонок на сцене, — сказал Дзюник.

Продюсер отметил, что вся жизнь Киркорова связана с Россией, здесь его дети, друзья и поклонники. Также Дзюник указал на то, что музыкант является талантливым и творческим человеком, чего он не смог сказать о супруге Примадонны.

Здесь его жизнь, вся жизнь, его дети, его друзья, его слушатели, его публика, те, кто его любят. У Филиппа-то все-таки талант, есть и голос, и чувство творческого. А что у Галкина? Что ты с газеткой ходишь по сцене и оскорбляешь людей? — заключил продюсер.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что разговоры о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и ее участниках, среди которых был и Киркоров, постепенно сойдут на нет и долго не продлятся. По его мнению, весной обсуждение мероприятия затихнет, и «отмененные» артисты, в том числе Филипп Бедросович, вернутся в эфир.