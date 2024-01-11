«Голый король»: продюсер оценил вероятность отъезда Киркорова из России Продюсер Кобылянский: Киркоров может уехать из РФ и дать «голые» гастроли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров может уехать из России после того, как его вырезали из эфиров, заявил NEWS.ru продюсер, композитор Евгений Кобылянский. По его словам, артист может давать концерты во многих странах, где есть русскоговорящая аудитория.

Уехать, безусловно, он может, поскольку его достаточно жестко сейчас отрезали от эфирного пространства. И в его статусе, в его положении он, скорее всего, не захочет смириться с этой ролью, с этой новой ипостасью для себя, — сообщил Кобылянский.

Продюсер предположил, что в некоторых странах Киркоров даже сможет выступать в том же виде, как на «голой» вечеринке. По его словам, «обиженных» аудитория любит.

Возможно, что он проедет с концертами по Германии, назовет там свою новую концертную программу «Голый король». И в той же форме, как был на вечеринке, например, отправится в тур в Германию, в Италию, в Испанию, везде, где русскоговорящих людей много, — резюмировал он.

Ранее Киркоров впервые после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и последовавшей череды отмен его выступлений и телеэфиров вышел на сцену. Это произошло на концерте в Дубае.

Артист выступил в Chalet Berezka. Он исполнил свои главные хиты, а также представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае».