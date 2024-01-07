Киркоров вышел на сцену впервые после скандала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров впервые после участия в скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой и последовавшей после того череды отмен выступлений и телеэфиров вышел на сцену, сообщает Telegram-канал Starhit.ru. Это произошло на концерте в Дубае.

По данным канала, Киркоров выступил в Chalet Berezka. Он исполнил свои главные хиты, а также представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае». Сообщается, что заведение было заполнено публикой, зрители тепло встретили короля российской эстрады, подпевали ему и дарили цветы.

При этом в перерыве между песнями Киркоров грустно упомянул о том, что в настоящее время в его жизни наступила черная полоса, но он надеется, что скоро снова вернется белая. По словам исполнителя, он не представляет свою жизнь без России.

Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество, могут только русские духом! Мы всегда ими останемся! — заявил певец, обращаясь к собравшейся публике.

Ранее портал Woman.ru сообщил, что народный артист России Филипп Киркоров даст несколько выступлений в Дубае на фоне отмены его концертов на родине. По информации издания, 6 января у артиста было запланировано шоу в Chalet Berezka. Портал уточнил, что Киркоров будет давать концерт вместе с шансонье Михаилом Шуфутинским.