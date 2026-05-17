России не нужны подачки руководителя Евровидения Мартина Грина, который допустил возвращение РФ в музыкальный конкурс, заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, которые приводит ТАСС, подобные «тухлые заявления» не заслуживают внимания, а возвращение на конкурс будет неуместным, пока не изменятся обстоятельства.

Не хочу бросать камень в свой огород, но, думаю, с нашей стороны будет просто неприлично соглашаться на их условия и возвращаться в конкурс. Не знаю, что должно произойти, чтобы это могло быть уместным. Пусть уговаривают… А вот такие их тухлые заявления, подачки нам не нужны, — отметил он.

Пригожин добавил, что не следит за мероприятием, но победа представительницы Болгарии DARA (настоящее имя — Дарина Йотова) в 2026 году объективна. Пригожин подчеркнул, что выступление исполнительницы было сильным на фоне других участников.

Ранее российский эстрадный певец Филипп Киркоров публично заявил, что именно его профессиональное вмешательство помогло Болгарии впервые в истории одержать триумфальную победу на Евровидении. Исполнитель хитов «Я эту жизнь тебе отдам» и «Цвет настроения синий» отметил, что ему было важно «встать под флаг» своей исторической малой родины.