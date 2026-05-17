День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 16:18

Продюсер сделал громкое заявление о подачках России со стороны Евровидения

Продюсер Пригожин: России не нужны подачки со стороны Евровидения

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

России не нужны подачки руководителя Евровидения Мартина Грина, который допустил возвращение РФ в музыкальный конкурс, заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, которые приводит ТАСС, подобные «тухлые заявления» не заслуживают внимания, а возвращение на конкурс будет неуместным, пока не изменятся обстоятельства.

Не хочу бросать камень в свой огород, но, думаю, с нашей стороны будет просто неприлично соглашаться на их условия и возвращаться в конкурс. Не знаю, что должно произойти, чтобы это могло быть уместным. Пусть уговаривают… А вот такие их тухлые заявления, подачки нам не нужны, — отметил он.

Пригожин добавил, что не следит за мероприятием, но победа представительницы Болгарии DARA (настоящее имя — Дарина Йотова) в 2026 году объективна. Пригожин подчеркнул, что выступление исполнительницы было сильным на фоне других участников.

Ранее российский эстрадный певец Филипп Киркоров публично заявил, что именно его профессиональное вмешательство помогло Болгарии впервые в истории одержать триумфальную победу на Евровидении. Исполнитель хитов «Я эту жизнь тебе отдам» и «Цвет настроения синий» отметил, что ему было важно «встать под флаг» своей исторической малой родины.

Шоу-бизнес
Евровидение
Болгария
Иосиф Пригожин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завершают расследование»: НАБУ и САП хотят арестовать жену Зеленского
Генконсульство РФ подключилось к истории арестованного в Кемере россиянина
Вооруженный двумя ножами посетитель Эрмитажа захватил трон императора
«Застрелен»: под Лейпцигом развернулась новая трагедия
«Это очень серьезно»: бывший премьер Украины высказался о запуске «Сармата»
Роскосмос показал уникальный снимок метеоритного кратера на Земле
Россиянин отдал накопления мошенникам и стал пироманом по их указанию
Лютые удары и обугленные трупы солдат ВСУ: новости СВО на вечер 17 мая
Прибалты назвали условие для отправки 40 военных в Ормузский пролив
Минздрав запустит для российских родителей «школы для беременных»
Атака ВСУ на Подмосковье вызвала в Европе жесткую критику
Нетаньяху пообещал не жалеть денег на защиту от дронов
Поиски Усольцевых: последние новости 17 мая, что случилось на самом деле?
Словакия и Азербайджан могут заключить 10-летний контракт на поставку газа
Появились детали пожара на стройплощадке на востоке Москвы
Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась
Политолог ответил, что потребуют США от Китая за отказ от поддержки Тайваня
Дептранс изменил движение автотранспорта из-за сильного пожара в Москве
Ирак оказался втянут в противостояние Израиля, США и Ирана
Продюсер сделал громкое заявление о подачках России со стороны Евровидения
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.