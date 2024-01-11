Экс-продюсер Лепса заявил, что Пугачева не будет помогать Киркорову Продюсер Кобылянский: Пугачева — домохозяйка, она не будет помогать Киркорову

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева вряд ли будет помогать артисту Филиппу Киркорову в случае его отъезда из России на фоне скандала после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, предположил в беседе с NEWS.ru композитор, бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский. По его словам, даже с учетом дружеских отношений с экс-супругом у Примадонны есть свои заботы и своя семья.

У них [с Пугачевой], скорее всего, будет общение, но это не будет какой-то поддержкой, потому что Алла Борисовна уже переместилась в другую страну. Она уже отошла от сцены, отошла от жизни на эстраде. А на уровне какого-то сотрудничества, коллаборации тут либо ты остаешься в строю как артист, либо ты уже занимаешься своими домашними делами, у тебя в жизни все хорошо, а те, кто остался на сцене, живут по своему распорядку. То есть, в принципе, они (Пугачева и Киркоров. — NEWS.ru) не могут соприкасаться сейчас в силу того, что она уже домохозяйка, по сути, не поющая, — отметил продюсер.

Он добавил, что сейчас Примадонна уже не может повлиять «ни на что», поэтому для Киркорова «смысла в этом соприкосновении -- ноль». По мнению Кобылянского, они могут созваниваться, советоваться, «косточки кому-то перемывать», но не более.

После участия в «голой» вечеринке Ивлеевой на поп-короля обрушилась волна критики. Несмотря на то что он принес извинения и назвал свой визит на мероприятие ошибкой, которая недопустима для артиста его уровня, сцены с Киркоровым вырезали из ремейка комедии Гайдая на ТНТ «Иван Васильевич меняет все», программы «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя» и «Новогоднего голубого огонька» на «России 1».