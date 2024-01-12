«Всего лишь человек»: Киркоров выпустил трек после «голой» вечеринки Киркоров в новой песне «Слухи» призвал не судить его

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Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал отрывок из новой песни «Слухи», в которой призвал зрителей не судить его. В треке певец называет виновными в распространении слухов «первый снег» и свою усталость. В тексте также сообщается, что Киркоров «всего лишь человек».

Слушать слухи или нет... каждый решает сам! — написал артист в блоге.

Также в треке есть такие строки: «Я иду насмешкам вопреки. Город, умоляю, замолчи», «Я бы хотел, чтоб сердце во мне осталось». Поклонники в комментариях назвали песню актуальной и красивой.

Ранее композитор и продюсер Евгений Кобылянски допустил, что Киркоров может покинуть Россию после того, как его «отменили» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По его словам, Киркоров может давать концерты во многих странах, где есть русскоговорящая аудитория. Кобылянский предположил, что в некоторых странах музыкант сможет выступать в том же виде, в каком был на мероприятии Анастасии Ивлеевой, поскольку аудитория любит «обиженных».

По мнению Кобылянского, Алла Пугачева вряд ли будет помогать Киркорову в случае его отъезда. Кобылянский считает, что Киркоров может переехать в Болгарию, Грецию или Израиль после того, как в России его «отрезали от эфирного пространства». По мнению продюсера, певец не станет мириться с отсутствием выступлений.