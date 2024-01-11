Киркоров может покинуть РФ? Будет ли жить с Галкиным и Пугачевой в Израиле Кобылянский: Филипп Киркоров может покинуть Россию после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров может покинуть Россию после того, как его «отменили» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом заявил NEWS.ru композитор и продюсер Евгений Кобылянский. Куда может уехать поп-король, будет ли он общаться с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой и ее мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Где может выступать Киркоров после «отмены»

Евгений Кобылянский подчеркнул, что Филипп Киркоров может давать концерты во многих странах, где есть русскоговорящая аудитория.

«Уехать, безусловно, он может, поскольку его достаточно жестко сейчас отрезали от эфирного пространства. И в его статусе, в его положении он, скорее всего, не захочет смириться с этой ролью, с этой новой ипостасью для себя», — объяснил композитор.

Он предположил, что в некоторых странах музыкант сможет выступать в том же виде, в каком был на мероприятии Анастасии Ивлеевой, поскольку аудитория любит «обиженных».

«Возможно, что он проедет с концертами по Германии, назовет там свою новую концертную программу „Голый король“. И в той же форме, как был на вечеринке, например, отправится в тур в Германию, в Италию, в Испанию, везде, где русскоговорящих людей много», — сообщил Кобылянский.

Поедет ли Киркоров к Галкину и Пугачевой в Израиль

По мнению Евгения Кобылянского, Алла Пугачева вряд ли будет помогать Филиппу Киркорову в случае его отъезда.

«У них с Пугачевой, скорее всего, будет общение, но это не будет какой-то поддержкой, потому что Алла Борисовна уже переместилась в другую страну. Она уже отошла от сцены, отошла от жизни на эстраде. А на уровне какого-то сотрудничества, коллаборации тут либо ты остаешься в строю как артист, либо ты уже занимаешься своими домашними делами, у тебя в жизни все хорошо, а те, кто остался на сцене, живут по своему распорядку», — прокомментировал он NEWS.ru.

Продюсер напомнил, что Пугачева «уже не поющая». Кобылянский уверен, что сейчас она не может повлиять «ни на что», поэтому для Киркорова нет смысла сотрудничать с ней в случае отъезда.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Экс-директор группы «Тату» продюсер Леонид Дзюник заявил, что Филипп Киркоров является русским человеком «до мозга костей», а Максим Галкин — «подонком, который со сцены оскорбляет людей». Он отметил, что певец никогда не будет «гадить» в сторону России.

«Пугачева убежала за Галкиным, за своим мужем. И она начала плевать, как бы гадить в сторону России и русских людей. Даже не столько в сторону России, сколько русских людей. Понимаете? Киркоров же этого не делал. И никогда не будет делать. Потому что Филипп, ну он до мозга костей русский человек. Филипп и Галкин — это абсолютно разные люди. Я не могу даже сказать про Галкина, что он артист. Понимаете? Это так, на мой взгляд, подонок на сцене», — высказался Дзюник NEWS.ru.

Он напомнил, что вся жизнь Киркорова связана с Россией. Дзюник также подчеркнул, что исполнитель является талантливым артистом, чего нельзя сказать о Галкине.

«У Филиппа-то все-таки талант, есть и голос, и чувство творческого. А что у Галкина? Что ты с газеткой ходишь по сцене и оскорбляешь людей? — отметил продюсер.

Россияне в Сети тоже усомнились в возможности общения Киркорова с Пугачевой и Галкиным. По их мнению, даже в случае отъезда музыкант не будет с ними контактировать, а тем более жить.

«Киркоров не будет жить с Пугачевой. Уже пожил, как говорится»;

«Где Пугачева и Галкин и где Киркоров. Даже если он уедет, то явно не туда, где они. Он далеко от них ушел»;

«Он с Пугачевой уже давно не общается», — пишут интернет-пользователи.

Почему Киркоров уехал в Дубай

6 января Филипп Киркоров впервые после «отмены» вышел на сцену. Он выступил в Chalet Berezka в Дубае.

Во время концерта певец заявил, что сейчас в его жизни наступила черная полоса, но он надеется, что скоро вернется белая. Киркоров также отметил, что не представляет свою жизнь без России.

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся!» — сказал поп-король.

Когда Киркоров может вернуться на телевидение

Музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках постепенно сойдут на нет и долго не продлятся. Он считает, что весной обсуждение мероприятия затихнет и «отмененные» артисты, среди которых Филипп Киркоров, вернутся в эфир.

«Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет как инфоповод эту вечеринку. Два-три месяца — и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм», — сказал Рудченко NEWS.ru.

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