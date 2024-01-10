Соседов заявил, что в шоу-бизнесе больше не будет звезд уровня Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эпоха самопровозглашенных примадонн и королей на отечественной эстраде прошла, звезд уровня Филиппа Киркорова не появится в ближайшие несколько десятилетий, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов. При этом он отметил, что подобная тенденция характера не только для российского шоу-бизнеса.

Новых ярких звезд не появится по крайней мере в ближайшие 20–30 лет. Мы уже видели самое лучшее, что есть на эстраде. Это происходит не только в России, это общемировая тенденция. Сейчас нет таких артистов, какие рождались еще в прошлом веке, — сказал Соседов.

Он добавил, что новые таланты сегодня только рождаются, поэтому новые идеи будут привнесены в музыку еще не скоро. По мнению критика, все более заметную роль начнет играть в различных сферах культуры искусственный интеллект.

Ранее Соседов признался, что не видит особой разницы в репертуарах известных звезд российской эстрады. По его словам, репертуар Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Сергея Лазарева не сильно отличается. Соседов предположил, что эти певцы могли бы исполнять песни друг друга.