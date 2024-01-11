Филипп Киркоров: последние новости 11 января, где сейчас, скандалы, слухи Российское авторское общество хочет взыскать с Киркорова 2 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народного артиста РФ Филиппа Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Кроме того, российское авторское общество (РАО) подало в суд на поп-короля с требованием взыскать с него 2 млн рублей. Какие подробности известны?

Кто обвинил Киркорова в пропаганде ЛГБТ

Несколько дней назад актриса Мария Шукшина обвинила Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ. Она показала ролик, на котором поп-король вместе с певицей Жасмин исполняет композицию «Личное тело».

По мнению артистки, песня имеет признаки пропаганды ЛГБТ. Шукшина обратила внимание на фрагмент композиции: «Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу».

«Сзади на экране идет видеоряд, где разные варианты: мужчина с женщиной, двое мужчин, обнимашки и т. п. Конкретная пропаганда», — заявила Шукшина.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала позицию актрисы слишком «суровой». Парламентарий считает, текст песни не содержит признаков пропаганды ЛГБТ.

«На мой взгляд, Мария Шукшина очень сурова. Я не разделяю ее жестких убеждений. В нашей законодательной базе нет ущемления граждан, в том числе и представителей нетрадиционной ориентации, если они не пропагандируют свой образ жизни. И текст данной песни я бы не стала рассматривать с этой точки зрения и тем более называть это гимном ЛГБТ. Не надо накачивать общество таким негативом, это уже перебор», — сказала Драпеко NEWS.ru.

Почему на Киркорова подали в суд

Российское авторское общество (РАО) подало в суд на Филиппа Киркорова с требованием взыскать с него 2 млн рублей. Предметом иска стало использование принадлежащих организации художественных произведений.

По словам РАО, певец не платил авторам композиций. Речь идет о концертах в Кремлевском дворце в апреле 2022 года, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская пообещала озвучить позицию музыканта по этому делу позже.

Что Киркоров сделал после «голой» вечеринки

После участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой Филиппа Киркорова вырезают из программ и концертов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Несколько дней назад поп-король сообщил, что передаст свой гонорар за участие в новогодней «Маске» пострадавшим от теракта в Белгороде.

Зачем Киркоров уехал в Дубай

6 января Филипп Киркоров впервые после «отмены» вышел на сцену. Он выступил в Chalet Berezka в Дубае.

Во время концерта артист заявил, что сейчас в его жизни наступила черная полоса, но он надеется, что скоро вернется белая. Киркоров также отметил, что не представляет свою жизнь без России.

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся!» — сказал он.

Когда Киркоров может вернуться на телевидение

Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках постепенно сойдут на нет и долго не продлятся. По его мнению, весной обсуждение мероприятия затихнет, и «отмененные» артисты, в том числе Филипп Киркоров, вернутся в эфир.

«Я думаю, эта история долго не продлится, и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет как инфоповод эту вечеринку. Два-три месяца — и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм», — прокомментировал Рудченко NEWS.ru.

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