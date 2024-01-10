Киркоров допелся до иска на 2 млн рублей? За что на него подали в суд Российское авторское общество подало иск на 2 млн рублей к Киркорову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

С российского поп-короля Филиппа Киркорова намерены взыскать 2 млн рублей. В чем он провинился, кто подал на именитого певца в суд, связано ли это с «гимном ЛГБТ» (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и «голой» вечеринкой?

За что на Киркорова подали в суд

Российское авторское общество (РАО) подало в суд на певца с требованием взыскать с него 2 млн рублей. Предметом иска стало использование принадлежащих организации художественных произведений.

«В суд поступил иск РАО к Киркорову Ф. Б. на сумму 2 млн рублей. Дата заседания по делу пока не назначена», — сообщили ТАСС в Арбитражном суде Москвы, куда обратилось авторское сообщество.

Официальные комментарии стороны пока не давали.

Связан ли иск к Киркорову с «гимном ЛГБТ»

Актриса Мария Шукшина 9 января обвинила поп-короля в пропаганде ЛГБТ. Заслуженная артистка России опубликовала видео, на котором Киркоров вместе с певицей Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) исполняет композицию «Личное тело». По мнению Шукшиной, эта композиция имеет признаки пропаганды ЛГБТ, так как содержит следующие строки: «Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу».

«В это время сзади на экране идет видеоряд, где разные варианты: мужчина с женщиной, двое мужчин, обнимашки и т. п. Конкретная пропаганда», — пишет Шукшина.

Актриса добавила, что изначально композицию опубликовал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Он, по словам Шукшиной, назвал трек «гимном свободы».

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва» Мария Шукшина

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко в беседе с NEWS.ru назвала позицию Шукшиной слишком «суровой». По мнению парламентария, текст песни «Личное тело» не содержит признаков пропаганды ЛГБТ.

Иск РАО, судя по всему, не связан ни с «голой» вечеринкой, ни с «гимном ЛГБТ».

Где сейчас Филипп Киркоров

После участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой на поп-короля обрушилась волна критики. Несмотря на то что он принес извинения и назвал свой визит на мероприятие ошибкой, которая недопустима для артиста его уровня, сцены с Киркоровым вырезали из ремейка комедии Гайдая на ТНТ «Иван Васильевич меняет все», программы «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя» и «Новогоднего голубого огонька» на «России 1».

8 января Киркоров в своих социальных сетях сообщил о решении пожертвовать средства на помощь пострадавшим при теракте в Белгороде 30 декабря. Речь идет о гонораре певца от участия в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте „Новогодняя Маска“ на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — говорилось в сообщении на странице исполнителя.

Уедет ли Филипп Киркоров из России

В начале января Киркоров дал концерт в Дубае. Во время общения с журналистами артист высказался на тему своего переезда из России на фоне критики после «голой» вечеринки. Поп-король подчеркнул, что «никого не предавал, из страны не уезжал и не собирается».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Но иногда [нужно] вот так выбираться в Рождество, туда, где тепло. Но потом, когда слишком жарко, хочется в наши морозы», — сказал KP.RU Киркоров.

Артист также процитировал певицу Аллу Пугачеву, заявив, что если ему запретят петь, то он будет рисовать, а если отберут краски — то начнет писать стихи. Исполнитель подчеркнул, что, пока у него есть возможность делать что-либо для поклонников, он не остановится.

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