Пугачева и Галкин: последние новости 9 января, где сейчас, слухи, критика Василий Ливанов раскритиковал Аллу Пугачеву и назвал ее мыльным пузырем

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Максим Галкин и Алла Пугачева

88-летний народный артист РСФСР Василий Ливанов раскритиковал уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву. Кто еще и за что критикует Примадонну и ее супруга, шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

За что Ливанов раскритиковал Пугачеву

Ливанов заявил, что уехавшие из России артисты не заслуживают внимания. По его словам, он даже не думал о Примадонне, ведь та является «мыльным пузырем на поверхности великой русской культуры».

«Кто она такая, чтоб я о ней думал? Делать мне, что ли, больше нечего — только о пузырях размышлять? Пугачева и прочие все эти — это все мыльные пузыри на поверхности нашей великой русской культуры. <...> Считаю, что на [них] не нужно обращать внимания никакого!» — заявил Ливанов в разговоре с aif.ru.

Артист подчеркнул, что поведение уехавших звезд ему «абсолютно неинтересно», поэтому он не собирается их обсуждать. По его словам, покинувшие страну артисты — «полный ноль» и для него, и «для всей русской культуры».

Что Градский говорил о браках Пугачевой

Журналист Евгений Додолев поделился с aif.ru отрывками интервью с народным артистом РФ Александром Градским. Во время беседы маэстро заявил, что Примадонна «доила» своих супругов.

«Женя делал какие-то концерты, корпоративы. У нее, когда был Болдин, все было — и то, и другое, и третье, и пятое. Но он стал ей изменять. Ее это обидело. И она начала искать себе средства к существованию. Поэтому нашла сначала себе Володю Кузьмина», — процитировал Додолев Градского.

После этого, как отмечал маэстро, Пугачева «нашла патлатого рокера» Сергея Челобанова, а затем «выкопала» Филиппа Киркорова, которого «сначала сделала, потом заставила работать, потом стала его доить».

«Затем она выкопала Максима [Галкина], который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим ее обеспечивает. Она живет как нормальная женщина — за счет своего мужика», — подытожил Додолев, ссылаясь на слова Градского.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Градский

Как Пугачева лишилась голоса

Додолев также рассказал, что, по словам Градского, петь вживую Примадонне было трудно уже с 1986 года. Композитор также говорил Додолеву, что у Пугачевой диапазон — одна октава. Причиной потери голоса он назвал узлы на связках и холодное шампанское.

«Это все от холодного шампанского. Неразумное отношение к своему вокальному аппарату», — объяснял Градский в интервью журналисту.

Примадонна прекратила гастрольную деятельность в 2010 году. В одном из интервью она рассказала, что пообещала себе покинуть сцену в 60 лет.

Связана ли Пугачева с «голой» вечеринкой

Светская обозревательница Татьяна Федоткина указала на Киркорова как на инициатора внутренних конфликтов в российском шоу-бизнесе, передает tvcenter.ru. По ее мнению, это место ранее занимала Пугачева, но уехала из РФ, из-за чего сдала позиции.

Журналистка предположила, что сложившаяся ситуация внушила уверенность Киркорову, вследствие чего поп-король решил воспользоваться шансом, однако не подумал, что сам окажется в эпицентре скандала, способного серьезно навредить карьере.

«Видимо, то, что он впервые превзошел по уму „мать эстрадных драконов“ Аллу Пугачеву, перед которой всегда ходил эдаким волшебником-недоучкой, вскружило ему голову и отбило нюх на новые веяния», — предположила Федоткина.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Пугачева редко обновляет свои страницы в социальных сетях и в наступившем году еще ничего не публиковала. Внимательные поклонники «нашли» Примадонну в комментариях к посту зятя покойного модельера, ее близкого друга Валентина Юдашкина. Артистка поздравила мужчину с днем рождения.

Галкин же накануне разместил пост об уже прошедших гастролях. На странице шоумена появилось видео с концерта в Цюрихе с аплодисментами зрителей.

Ранее супруги были замечены в Израиле на юбилее лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным KP.RU, после новогодних каникул супруги вместе с детьми планируют переехать в особняк в Лондоне. Пока об изменении их места жительства ничего не известно.

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