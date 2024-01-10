Лидеру «Любэ» грозит суд: что случилось, за что требуют 2,1 млрд рублей На продюсерский центр Расторгуева подали в суд и требуют 2,1 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Расторгуев

Против продюсерского центра лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева выдвинули иск и требуют 2,1 млрд рублей. Кто и за что подал в суд на народного артиста России?

Кто и за что требует от Расторгуева 2,1 млрд рублей

Daily Storm выяснил, что у бессменного лидера группы «Любэ» могут возникнуть проблемы с бизнесом. Издание со ссылкой на данные Арбитражного суда Москвы пишет, что иск подали еще 29 декабря. Истцом выступает организация «Перфект консалтинг», а ответчиком — ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева». В картотеке суда нет информации о предмете иска.

Компания «Перфект консалтинг» специализируется на строительстве и аренде недвижимости. Ей принадлежит здание бизнес-центра «Новосущевский».

Продюсерская компания Николая Расторгуева занимается кинопроизводством. Он работала над военной драмой «72 часа», документальным фильмом «Людиновские орлята», полнометражной лентой «Без воинского звания», главную роль в которой сыграл сам Расторгуев, и другими.

Как сейчас живет Расторгуев

Долгое время артист страдал от почечной недостаточности, из-за чего практически три года жил на гемодиализе, но не прерывал гастролей, писала KP.RU. В 2009-м Расторгуеву успешно пересадили почку, и после непродолжительной реабилитации он вернулся на сцену.

«Скажу одно: собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня неактуально», — заявил Расторгуев в одном из интервью.

У артиста есть два сына от разных браков. Старшему, Павлу 46 лет, он сам уже стал отцом — у Расторгуева есть 18-летняя внучка Соня, в которой он души не чает. Например, на 12-й день рождения артист подарил ей банковскую карту.

«Я у нее спросил: „Сонечка, чтобы бы ты хотела на день рождения?“ А она говорит: „Дед, а можешь подарить мне детскую кредитную карту?“ Хороший ход! Да не вопрос! И я мгновенно сделал карту, у нее там лежат деньги на какие-то личные потребности», — рассказывал Расторгуев в программе «Честное слово» с Юрием Николаевым.

Младший сын Николай в 2024 году отметит 30-летие. Оба наследника поддерживают отношения со знаменитым отцом, хотя Павел долгое время не мог простить отцу уход из семьи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Расторгуев

Что Расторгуев говорил об СВО

В 2022 году артист выступил в «Лужниках» на митинге-концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией под названием «Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа президента». 30 сентября 2022 года Расторгуев принял участие в митинге-концерте посвященном вхождению четырех новых регионов в состав РФ.

Лидер «Любэ» также выступал во время патриотического марафона «Zа Россию» в поддержку СВО. Осенью 2022 года вместе с другими звездами он принял участие в записи песни и клипа на песню SHAMAN «Встанем».

За поддержку российской военной операции на Украине артист находится под санкциями всех стран Евросоюза, а также Швейцарии, Канады и Украины.

«Мы были с гастролями в США и Канаде лет 20 назад. Еще тогда я понял, что мне там некомфортно. <...> Я дал себе зарок: никогда туда больше ни ногой. Тем более это недружественное нам государство», — рассказывал Расторгуев в беседе с РИА Новости, отметив, что у него «нет ничего общего» с местной тусовкой, «для которой работают все артисты популярных жанров из России».

В марте 2023 года лидер «Любэ» заявил, что уехавшие из РФ артисты «вернутся с позором». Артист уверен, что российские звезды «там никому не нужны».

«Я здесь живу, я здесь родился, с какой стати я бы покинул свою страну?» — сказал певец.

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