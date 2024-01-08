Голодание, квартиры в Дубае, операция: куда исчез Стас Михайлов Похудевший Стас Михайлов выступил на «Жара Fest» с Лорак и «Дискотекой Авария»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стас Михайлов

Народный артист Российской Федерации Стас Михайлов появился на ковровой дорожке «Жара Fest» в Дубае. Как он сейчас живет, почему похудел, вернется ли на телевидение?

Чем сейчас занимается Стас Михайлов

Михайлов появился на масштабном музыкальном фестивале в Дубае «Жара Fest». СМИ отметили образ певца — мохнатые туфли салатового цвета, рубашка с ярким принтом в виде рыбы, желтые очки. Артист выступил на одной сцене с азербайджанскими поп-певцами Jony и Bahh Tee, рэпером Егором Кридом, украинской певицей Ани Лорак и группой «Дискотека Авария».

В октябре 2023 года Михайлов принял участие в программе «Битва поколений», где боролся за звание победителя с исполнительницей Люсей Чеботиной.

Певец также был задействован в нескольких новогодних мероприятиях. Он появился на традиционном московском концерте «Наш Новый год», выступил в шоу «Рождество с Григорием Лепсом» и участвовал в съемках музыкального фестиваля «Песня года».

Что известно о личной жизни Стаса Михайлова

Михайлов женат на женщине по имени Инна. Пара воспитывает двоих общих детей — 11-летнюю Машу и 14-летнюю Иванну. Также у певца есть 22-летний сын Никита от первого брака и 18-летняя дочь Дарья, которая родилась в отношениях артиста с двоюродной сестрой артистки Валерии.

Михайлов проживает в элитном поселке Agalarov Estate на Новорижском шоссе. По данным журнала Forbes, самый дорогой особняк среди звезд российской эстрады в поселке принадлежит именно ему.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Стас Михайлов

Правда ли, что у Стаса Михайлова есть недвижимость в Дубае

В марте 2023 года основатель агентства по покупке и продаже жилья в Дубае Эльвин Гурбанов рассказал, что исполнитель хита «Все для тебя» приобрел в ОАЭ недвижимость. По его словам, речь шла о нескольких двухкомнатных квартирах в 52-этажном комплексе премиум-класса The Palm Tower.

«Стоимость одной такой квартиры сейчас около 94 млн рублей. За год на ней можно заработать больше 5 млн, сдавая в аренду. Многие покупают недвижимость в Дубае с этой целью», — сообщил Гурбанов.

Как похудел Стас Михайлов

В январе 2022 года певец перенес операцию по удалению аппендикса, писал KP.RU. После снятия швов Михайлов начал худеть на глазах. Супруга артиста рассказала, что певец потерял десять килограммов. Хирург Ольга Струкова в интервью 5-tv.ru объяснила, что это связано именно с хирургическим вмешательством.

«Аппендэктомия подразумевает под собой после операции необходимый этап восстановления, а именно — соблюдать определенный режим питания и, конечно же, такой режим питания приводит к тому, что пациент теряет в весе», — объяснила медик, отметив, что в такой ситуации следует придерживаться дробного питания и восполнять водно-солевой баланс.

Спустя год, в январе 2023-го, года певец сообщил, что стал меньше гастролировать из-за того, что у него не оставалось времени на творчество и семью. Позднее он появился на сцене после похудения на 15 килограммов. Артист признался, что придерживается системы интервального голодания, а также отказался от вредной пищи наподобие гамбургеров.

«С годами стал изучать раздельное питание. Мне это нравится просто. Не из-за того, что это полезно или не полезно. Я никогда об этом не думаю. Когда я сажусь есть, я ем все. Потому что за столом нужно радоваться и говорить Богу: „Спасибо за то, что я это кушаю“», — рассказал певец.

В ноябре 2023 года врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева отметила, что видела певца лично. По ее мнению, после похудения артист «прекрасно выглядел, прекрасно работал, позитивен, наполнен энергией».

На фестивале «Жара Fest» в Дубае артист рассказал, что планирует скинуть еще два килограмма. Секрет снижения веса, отметил певец, кроется в том, что он не ест хлеб и не употребляет алкоголь.

Читайте также:

Продюсер назвал потенциальных звезд 2024 года

Любовь Успенскую лишат хита? Кто и за что может судиться с певицей

«Жара Fest» в Дубае: кто выступил, был ли Киркоров, что пообещал Emin