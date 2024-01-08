Любовь Успенскую лишат хита? Кто и за что подал на певицу в суд Автор песни «По полюшку» Лапина подала в суд на Любовь Успенскую

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

На певицу Любовь Успенскую могут подать в суд из-за хита, исполненного в одном из новогодних шоу. Отнимут ли у нее песню, с кем еще судится артистка и из-за чего?

Кто подал в суд на Любовь Успенскую

Автор стихов и музыки песни «По полюшку» Наталья Лапина сообщила MK.RU, что готовит иск в суд против Успенской из-за нарушения авторских прав во время выступления на новогоднем огоньке на Первом канале. Композитор подчеркнула, что не разрешала исполнять хит в телеэфире.

«Мне сказали, что на этот раз в эфире канала хоть указали автора композиции, то есть меня», — отметила Лапина.

По словам композитора, Успенская исполняет ее хит на протяжении трех лет, однако не считает нужным делать отчисления за авторские права. Лапина подчеркнула, что ей обидно, что певица зарабатывает деньги на ее музыке.

«Никакого разрешения на исполнение песни „По полюшку“ в новогоднем огоньке я Успенской не давала. Она поет мой хит уже на протяжении трех лет, нагло нарушая авторские права. Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору. Мой юрист уже в ближайшее время направит претензию ей и на канал за нарушение авторских прав. Как автору мне обидно, что Успенская продолжает зарабатывать на песне „По полюшку“ деньги, исполняя ее на всех концертах, а я от этого ничего не получаю», — заявила автор хита, добавив, что изначально он предназначался для Ирины Аллегровой.

Композитор рассказала, что пыталась договориться с Успенской о выплате авторских гонораров, но та отказалась идти на компромисс. Лапина отметила, что могла бы написать для певицы новые хиты, но не станет этого делать.

«Я бы Успенской продолжала писать, вы же видите, что за три года у нее не появилось ни одного большого хита. У меня есть много композиций, которые бы она могла исполнить. Но после такого ее отношения ко мне как к автору не хочу с ней связываться», — подчеркнула автор песен.

Успенская никак не комментировала обвинения композитора. Вместо этого исполнительница в своих социальных сетях рассказала, что проводит время вне выступлений за рисованием.

Кто еще судился с Успенской

До этого против Успенской иск подал народный артист России Филипп Киркоров. Поводом для этого стали ее «неподобающие» высказывания в адрес поп-короля. Адвокат артистки Елена Сенина подчеркнула, что Успенская отнеслась к ситуации с «чувством собственного достоинства».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Любовь Успенская восприняла информацию об этом иске с присущим ей чувством собственного достоинства и как малозначительную. В настоящий момент у артистки огромное количество творческих планов. <...> В первую очередь, Любовь Залмановна считает важным внести свой посильный вклад в помощь стране в СВО — она записывает патриотические песни и всей душой болеет за Россию. Это то, что важное и приоритетное», — сказала юрист.

Защитники Киркорова отметили, что он уже 30 лет поет о женщинах и любви к женщинам. Исполнитель хита «Снег» оценил моральный ущерб в 10 млн рублей. Также с королевы шансона могут взыскать два миллиона рублей за судебные издержки.

Где сейчас Любовь Успенская

В декабре 2023 года артистка посетила премию «Золотой граммофон» вместе с дочерью Татьяной Плаксиной. Она рассказала, что много сил вкладывает в карьеру наследницы. Также королева шансона объяснила, почему в последнее время редко выходит в свет.

«Я очень редко выхожу, стараюсь побольше находиться с моим коллективом, музыкантами, работать над альбомом для моей дочери, заниматься моей маленькой протеже — моделью Николь. Все эти выходы только мешают. Исключения — дни рождения моих самых-самых близких людей. Или какие-то особые концерты, от которых я не могу отказаться», — поделилась Успенская.

Ближайшие концерты артистки запланированы в Сочи (12 января), Туле (2 февраля), Казани (9 февраля), Москве (24 февраля), Екатеринбурге (3 марта) и Тольятти (6 апреля).

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