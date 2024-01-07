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Народный артист России Филипп Киркоров после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой уехал в Дубай. Что он там делает, какие еще новости про певца известны?

Что Киркоров делает в Дубае

Вчера, 6 января, Филипп Киркоров впервые после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке вышел на сцену. Он выступил в Chalet Berezka в Дубае. Певец исполнил свои хиты, а также представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае».

Во время концерта поп-король отметил, что сейчас в его жизни наступила черная полоса, но он надеется, что скоро вернется белая. Киркоров заявил, что не представляет свою жизнь без России.

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся!» — сказал артист.

Из каких программ вырезали Киркорова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что общественность потребовала объявить бойкот всем, кто присутствовал на «голой» вечеринке.

«Мнение народа было услышано государством: в короткие сроки федеральные каналы вырезали „голышей“ из новогодних эфиров. На это были стянуты колоссальные силы — редактировались выпуски, переснимались сцены. Убрать их из 100% эфиров было нереально, но сделан максимум. Это беспрецедентно», — объясняла она.

Так, Филиппа Киркорова вырезали из картины «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I. Его заменили звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым, который появился в фильме в образе Людовика XVI.

Кроме того, артиста убрали из «Голубого огонька», «Песни года», «Зимнего Show» и «Ночи сбывшихся надежд».

Руководство НТВ оставило Киркорова в новогоднем выпуске шоу «Маска», поскольку он являлся членом жюри. При этом большое количество фрагментов с ним было вырезано.

Сколько денег потерял Киркоров из-за «отмены»

По данным 78.ru, Филипп Киркоров потерял 50 млн рублей из-за «отмены» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Певца вырезали из «Голубого огонька», «Песни года», «Зимнего Show» и «Ночи сбывшихся надежд». Эти шоу должны были принести ему 30 млн рублей.

Помимо этого, Киркоров должен был дать концерты, за которые получил бы 20 млн рублей. Есть вероятность, что несколько выступлений, запланированных на январь, тоже не состоятся (еще 10 млн рублей).

«Киркоров, по слухам, несет „королевские убытки“. Из-за отмененных новогодних мероприятий певец потерял минимум 50 млн рублей. Отменены и два больших концерта. Они должны были принести ему около 20 млн рублей. Для любого человека, даже такого уровня, как Киркоров, 50 млн — колоссальная сумма. А, учитывая то, что певец содержит штат из танцоров, обслуги, музыкантов и других людей, такие потери больно бьют по карману», — сообщил источник.

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