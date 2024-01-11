Пугачева, Галкин, Киркоров, Глюкоза: последние новости шоу-биза 11 января Глюкоза может дать концерт в зоне СВО после скандала с «голой» вечеринкой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Народного артиста России Филиппа Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), а певица Глюкоза может отправиться с концертом в зону спецоперации. Какие еще новости известны про участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, где сейчас находятся народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Какие новости известны про Пугачеву и Галкина

Внимательные поклонники «нашли» Аллу Пугачеву в комментариях к посту зятя покойного модельера Валентина Юдашкина. Примадонна поздравила его с днем рождения.

Максим Галкин несколько дней назад опубликовал пост, в котором рассказал про прошедшие гастроли. Он показал видео с концерта в Цюрихе, где ему аплодируют зрители.

До этого супруги выходили на связь с поклонниками до Нового года. Тогда они опубликовали в соцсетях снимок из ресторана и рассказали, что отмечают 12-ю годовщину свадьбы.

Ранее Пугачева и Галкин были замечены в Израиле на юбилее лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным KP.RU, после новогодних каникул они вместе с детьми планировали переехать в Лондон.

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва» Алла Пугачева, Максим Галкин

Ближайшие выступления Галкина запланированы на Бали (27 января), в Брисбене (30 января), Сиднее (1 февраля), Мельбурне (4 февраля), Таллине (16 февраля), Тарту (17 февраля), Йыхви (18 февраля), Стокгольме (20 февраля), Вильнюсе (6 марта), Каунасе (7 марта), Шауляе (8 марта), Клайпеде (9 марта), Белграде (11 марта), Беэр-Шеве (15 марта), Кармиэле (18 марта), Хайфе (20 марта, 5 апреля), Кирьят-Моцкине (22, 23 марта), Ришон ле-Ционе (24 марта), Реховоте (25 марта), Тель-Авиве (29 марта, 7 апреля, 12 апреля), Ашдоде (30, 31 марта), Ашкелоне (1 апреля), Иерусалиме (3 апреля) и Петах-Тикве (6 апреля).

Какие новости известны про Киркорова

Несколько дней назад актриса Мария Шукшина обвинила Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ. Она показала видео, на котором поп-король вместе с певицей Жасмин исполняет песню «Личное тело».

«Сзади на экране идет видеоряд, где разные варианты: мужчина с женщиной, двое мужчин, обнимашки и т. п. Конкретная пропаганда», — заявила она.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала позицию Шукшиной слишком «суровой». По мнению парламентария, текст песни не содержит признаков пропаганды ЛГБТ.

«На мой взгляд, Мария Шукшина очень сурова. Я не разделяю ее жестких убеждений. В нашей законодательной базе нет ущемления граждан, в том числе и представителей нетрадиционной ориентации, если они не пропагандируют свой образ жизни. И текст данной песни я бы не стала рассматривать с этой точки зрения и тем более называть это гимном ЛГБТ. Не надо накачивать общество таким негативом, это уже перебор», — прокомментировала Драпеко NEWS.ru.

Ранее появилась информация о том, что российское авторское общество (РАО) подало в суд на Киркорова с требованием взыскать с него 2 млн рублей. Предметом иска стало использование принадлежащих организации художественных произведений.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

По словам РАО, Киркоров не платил авторам композиций. Речь идет о концертах в Кремлевском дворце в апреле 2022 года, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская пообещала озвучить его позицию по этому делу позже.

Какие новости известны про Ивлееву

Актер Александр Иншаков собирается повторно подать иск против телеведущей Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей из-за «голой» вечеринки после того, как Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к блогеру с требованием выплаты компенсации морального вреда за организованное мероприятие. Причиной такого решения стала регистрация телеведущей.

Иншаков заявил, что намерен выяснить, где проживает Ивлеева, и подать иск в местный суд по адресу ее регистрации. Он хочет добиться не только денежной компенсации, но и запрета на выступления блогера на различных мероприятиях.

Какие новости известны про Глюкозу

Глюкоза после «голой» вечеринки уехала на Сейшельские острова. В соцсетях она сообщила, что проводит там новогодние каникулы.

«Моя давняя мечта сбылась — я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — написала исполнительница.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», некоторые участники «голой» вечеринки также согласились отправиться в зону спецоперации с гуманитарной миссией и выступлениями, в частности, поездку рассматривает Глюкоза.

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