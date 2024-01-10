Пугачева и Галкин: последние новости 10 января, где сейчас, слухи, критика Раймонд Паулс впервые высказался о романе с Аллой Пугачевой

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Максим Галкин и Алла Пугачева

87-летний народный артист СССР Раймонд Паулс впервые прокомментировал роман с певицей Аллой Пугачевой. Правда ли, что у них были отношения, где сейчас Примадонна и ее супруг шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Что Паулс сказал об отношениях с Пугачевой

Композитор уклончиво ответил на вопрос, был ли между ним и Примадонной роман. Паулс не стал отрицать отношения с Пугачевой, отметив, что, возможно, что-то и было, однако уже забылось и не имеет подтверждений.

«Даже если бы было, то все уже давно забылось. <...> К тому же все равно никаких фактов, подтверждающих это, нету», — сказал Паулс в интервью сайту aif.ru.

Ранее композитор отмечал в разговоре с aif.ru, что у артистки сложный характер, поэтому иногда с ней было трудно сотрудничать. Он отметил, что за время работы с Примадонной случалось разное, «особенно если она выпьет».

«У Аллы такой характер. Сложный. Все знали об этом. <...> Поведение у нее бывало всякое. <...> Особенно если она выпьет», — откровенничал Паулс.

Композитор отметил, что не может быть недовольным совместной работой с Пугачевой. Свою позицию он объяснил тем, что они «все же смогли сделать что-то хорошее на эстраде».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Почему Пугачева не хотела петь «Миллион алых роз»

Паулс рассказал, что Примадонна была недовольна композицией «Миллион алых роз», рассказывающей историю одинокого художника, потратившего все деньги на цветы для актрисы, которая уехала в ночь, несмотря на целую площадь красных роз. Примадонна сочла песню, впоследствии ставшую хитом, «примитивной музыкой».

«Алле песня не понравилась, она ругала меня: „Что ты мне подсунул?“ <...> Потом она была очень удивлена, что „Миллион алых роз“ пользуется таким успехом, причем не только в Советском Союзе, но и за границей, особенно в Японии — там творилось что-то невообразимое, настолько они любили эту песню. Алла не понимала, что такого в этой песне», — поделился воспоминаниями Паулс.

Исполнительница высказывала свое возмущение не только автору музыки Паулсу, но и автору слов Андрею Вознесенскому за странный поэтический образ «миллиона алых роз».

Как Пугачева лишилась голоса

Додолев также рассказал, что, по словам Градского, петь вживую Примадонне было трудно уже с 1986 года. Композитор также говорил Додолеву, что у Пугачевой диапазон — одна октава. Причиной потери голоса он назвал узлы на связках и холодное шампанское.

«Это все от холодного шампанского. Неразумное отношение к своему вокальному аппарату», — объяснял Градский в интервью журналисту.

Примадонна прекратила гастрольную деятельность в 2010 году. В одном из интервью она рассказала, что пообещала себе покинуть сцену в 60 лет.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Внимательные поклонники «нашли» Примадонну в комментариях к посту зятя покойного модельера, ее близкого друга Валентина Юдашкина. Артистка поздравила мужчину с днем рождения. Сама Пугачева с начала года ничего не публиковала.

Галкин же накануне разместил пост об уже прошедших гастролях. На странице шоумена появилось видео с концерта в Цюрихе с аплодисментами зрителей.

Ранее супруги были замечены в Израиле на юбилее лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным KP.RU, после новогодних каникул супруги вместе с детьми планируют переехать в особняк в Лондоне. Пока об изменении их места жительства ничего не известно.

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