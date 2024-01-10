Правда ли, что Милош Бикович стал отцом? Кто мать ребенка Милош Бикович намекнул на рождение наследника, опубликовав фото «татуировки»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Звезда «Холопа» Милош Бикович намекнул на рождение наследника. Кто мать ребенка, где сейчас артист?

Правда ли, что Милош Бикович стал отцом

Бикович опубликовал в своих социальных сетях «татуировку», сделанную ручкой. На милом маленьком рисунке изображены мама, папа и малыш. Пользователи Сети, поклонники, знакомые и журналисты поспешили поздравить пару с важным событием.

Сербский портал Puls Online сообщил, что у Биковича родился сын. По информации издания, роды прошли без проблем. Жена и наследник чувствуют себя прекрасно.

«Бикович, видимо, не способный выразить столь сильное чувство словами, потянулся за шариковой ручкой, используя свою кожу как холст. Актер нарисовал семью дяди Глиша, то есть его самого, Иваны и сына, держащихся за руки, что вызвало шквал бурных реакций», — говорится в публикации.

Puls Online отмечает, что Бикович постоянно находился в больнице, пока супруга не родила.

Актер ранее говорил в одном из интервью, что давно мечтал о детях. Бикович не раз признавался, что жизнь без наследников пустовата.

«Чувство, что я хочу детей, привлекает. У меня нет огромных амбиций в отношении себя: добиться, доказать, выйти на первое место. Хочу продолжать делать то, что делаю, совершенствоваться, но готов пожертвовать проектами, чтобы быть с детьми», — говорил актер в интервью для Teleprogramma.

От кого у Милоша Биковича ребенок

Актер Иван Охлобыстин ранее рассказал, что его коллега по «Холопу» и «Холопу-2» женился на своей девушке — сербской модели Иване Малич.

«Милош — настоящий православный человек. У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава богу. У него прекрасная жена», — рассказал Охлобыстин.

В сентябре актер сообщил в соцсетях о беременности своей девушки.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. Это важный, наверное, самый важный момент в нашей жизни. Мы пока не хотели этого раскрывать, но папарацци поставили нас в ситуацию, когда у нас нет выбора. Благодарим всех за добрые слова и поздравления и просим средства массовой информации и журналистов уважать наше решение и неприкосновенность нашей частной жизни. Когда мы захотим обсудить эту тему, мы обязательно с вами свяжемся», — написал тогда артист в соцсетях.

Известно, что Малич — юрист по образованию, ей 26 лет, раньше она жила в Черногории. По словам Биковича, возлюбленная нередко ревнует его к экранным партнершам, так что после съемок ему приходится оправдываться перед ней.

Ранее актер говорил в интервью, что предпочитает штампу в паспорте венчание в церкви. По мнению звезды «Холопа», такой брак гораздо крепче, чем оформленный в ЗАГСе.

Фото: Социальные сети Ивана Малич

Где сейчас Бикович

Последний пост сербский актер выложил, поставив геоотметку в Белграде. Это родной город для Биковича, там проживает его семья: мама Мария, учитель-дефектолог, и старший брат Михаил, который сейчас является настоятелем православного монастыря. Актер поддерживает отношения с братом, который старше него на 16 лет, и видится с ним настолько часто, насколько это позволяет плотный график.

Бикович трепетно относится к маме и старается радовать ее подарками. В одном из интервью он рассказывал, что с первого гонорара купил ей квартиру. В то же время, по словам Биковича, подарки его маме не очень важны, поскольку она придает мало значения финансам.

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