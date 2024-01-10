Кологривый собрался в Голливуд: кого «уничтожит», при чем здесь Козловский Кологривый высмеял Козловского за роль в фильме «Духless»

Фото: Пресс-служба Wink

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый обрушился новой волной критики, на этот раз на Данилу Козловского. Что сказал актер о фильме «Духless», зачем собрался в Голливуд?

За что Кологривый раскритиковал Козловского

Актер высмеял Козловского, сыгравшего главную роль в фильме «Духless», снятому по одноименному роману Сергея Минаева. По мнению Кологривого, на артиста просто надели костюм и сказали, как разговаривать.



«Ну вот „Духless“... Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в „Роллс-Ройс“, скажи ему разговаривать вот таким голосом (полушепотом. — прим. NEWS.ru), немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов», — заявил Кологривый во время Public Talk в Школе-студии «Останкино».

По мнению артиста, играть брутального красавца, имея привлекательную внешность, несложно. Кологривый подчеркнул, что больших усилий и труда зачастую требуют другие персонажи, к которым приковано не так много внимания зрителей.

«А ты попробуй драму сыграть. Побудь „соплей“, побудь ничтожеством. А нет, это пускай „эпизодники“ лучше», — возмутился Кологривый.

В «Духless» Козловский исполнил роль 29-летнего топ-менеджера российско-французского банка Максима Андреева. Герой Козловского владеет дорогой машиной, пентхаусом и активно участвует в вечеринках. Свою жизнь он тратит на зарабатывание денег, а деньги — на предметы гламурной и роскошной жизни. Тема ленты — переоценка себя и жизни вокруг, преодоление внутреннего кризиса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Данила Козловский

Зачем Кологривому ехать в Голливуд

Звезда «Слова пацана» также заявил, что готов ехать в Голливуд. По его словам, если его пригласят на съемки в Соединенные Штаты, то он покажет, как работают профессиональные артисты, и «уничтожит там всех».

«Только пустите меня туда. Надо просто понять, где ты будешь всегда в обойме, понять, какие твои качества помогают людям улыбаться», — объяснил Кологривый.

Кого еще критиковал Кологривый

Ранее Кологривый подверг критике идею, что можно стать профессиональным актером без соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. <...> Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. <...> Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — сказал актер.

Говоря о «Слове пацана», Кологривый заявил, что в сериале видно артистов, кто «действительно знает, что такое эта жизнь», а кто «играет, что знает эту жизнь». Актер подчеркивал, что ему не нравятся люди, которые хвалят проект, хотя и не разобрались в нем. Он добавил, что сыграть Кощея ему было легко, так как он вырос в похожей атмосфере, в отличие от Янковского и других.

Он призвал зрителей принять во внимание, что для многих актеров «Слова пацана» картина стала первой работой в сериалах. Кологривый подчеркнул, что следует посмотреть другие роли артистов, ведь «они могут не справиться с ними».

«Подберут под твою органику роль, и всё. Если ты модельной внешности, тебе очень легко разговаривать. Тебя снимают, тебя ведут на площадку, говорят, что ты артист, несут тебе все. Что сложного? На тебя надевают костюм, ты девочек любишь, целуешь в кадре. Что сложного, Господи? Сложно играть чмо, лоха, того, кого избивают, булят», — возмущался актер.

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