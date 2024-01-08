«Зачем я в космос летала?»: правда ли, что Пересильд завидует успехам дочки Юлия Пересильд высказалась о популярности дочери Анны после «Слова пацана»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд высказалась о популярности дочери Анны после ее съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Завидует ли артистка успеху наследницы, что сказала о дебютной роли девочки?

Как Юлия Пересильд относится к популярности дочери

Пересильд в интервью YouTube-шоу «Света вокруг света» рассказала, что ее дочь, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», стала популярнее нее. По словам актрисы, 14-летней наследнице поступает почти вдвое больше сообщений от поклонников.

«Запросы по мне, а я в космос летала, — 220 тысяч, запросы по Ане — 420 тысяч. Я говорю: „Я зачем в космос летала, Аня?“ Мы смеемся дома», — рассказала Пересильд.

Она добавила, что ей постоянно звонят и просят пригласить к телефону Айгуль. По ее словам, поклонники девушки делают это даже по ночам. При этом Пересильд не знает, как поклонникам удается раздобыть ее личный номер.

Что Пересильд говорила о съемках дочери в «Слове пацана»

Звезда фильма «Вызов» также рассказала в последнем интервью, что оценивала работу Анны в сериале, отстранившись от родства. Пересильд считает, что ее дочь справилась с образом Айгуль как большая актриса.

«Я в какой-то момент подумала, что не могу смотреть, как будто это моя дочь, потому что очень тяжелая тема, очень тяжелый материал. Я, конечно же, читала сценарий. Мы очень многие сцены утверждали в том числе. Аня даже отдельно работала с психотерапевтом», — рассказала Пересильд, отметив, что дочь пропускала через себя роль в нашумевшей картине.

Киноактриса добавила, что была уверена, что Анна находится в надежных руках режиссера Жоры Крыжовникова. Тем не менее, отметила Пересильд, дочь глубоко переживала за свою героиню, иногда из-за эмоций она была настолько уставшей, что пропускала школу.

Фото: Пресс-служба Wink Анна Пересильд в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Что Анна Пересильд говорила о съемках в «Слове пацана»

14-летняя актриса считает, что некоторые ее сверстники неверно поняли посыл нашумевшей картины. Девушка призналась, что ей приходится объяснять истинный смысл ленты своим знакомым.

«На самом деле все отнеслись по-разному. Одни достаточно хорошо, они поддерживают, говорят: „Очень классный сериал“. Им нравится, они понимают посыл. Некоторым нравится, но они немного не так воспринимают увиденное. Я пытаюсь направить их в правильное русло», — делилась юная актриса в одном из интервью.

Пересильд призналась, что ее родители — Юлия Пересильд и Алексей Учитель — сильно волновались, когда узнали, в каких сложных сценах придется сниматься их дочери. Юная артистка отметила, что ей пришлось приложить усилия, чтобы мать и отец одобрили ее участие в криминальной ленте.

«Я сначала был даже против, потому что, зная немножко Аню, знал, что она к этому отнесется очень серьезно и пропустит все через себя. Все-таки эти все моменты, которые есть у ее героини, тяжелые, и в этом смысле были сомнения, но она молодец, справилась», — подчеркивал Учитель.

Позднее Анна призналась, что ее мама разрыдалась при просмотре криминальной драмы. По словам Пересильд-младшей, она впервые увидела, как мама «плачет в голос» после просмотра пятой серии «Слова пацана», где Айгуль похитили участники группировки «Дом быта», после чего один из них изнасиловал девочку.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Пересильд

«Пятую серию я смотрела с мамой. И в первый раз видела, как она плакала просто в голос. И не только над сценой, где изнасиловали Айгуль, но и над другими ревела. Я, честно говоря, даже испугалась, тоже сильно плакала. Очень страшная серия, тяжелая», — делилась Анна во время онлайн-эфира с подписчиками в социальных сетях.

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