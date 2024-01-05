Актер Никита Кологривый: какие фильмы и сериалы с ним стоит посмотреть Составлен список популярных фильмов и сериалов с Никитой Кологривым

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый, получивший особую популярность по роли Кощея в картине «Слово пацана», снимался за свою карьеру в различных проектах. В каких известных фильмах и сериалах его можно встретить?

«Оффлайн»

Никита Кологривый сыграл в сериале персонажа по имени Левис — друга главного героя Раста (Никита Ефремов). По сюжету они разработали приложение для продажи наркотиков, но в какой-то момент вместе со своими клиентами сталкиваются с анонимным противником (Анонимус). Он сообщает им, что сумел раскрыть данные всех, кто когда-либо пользовался этим приложением, и теперь дает им выбор — пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в игру с возможным смертельным исходом.

В настоящее время идет показ второго сезона сериала.

«Два холма»

Никита Кологривый обрел популярность после выхода в 2022 году сериала «Два холма», где он сыграл главную роль. Лента рассказывает о матриархальном обществе, сформировавшемся после гибели 99,9% мужского населения планеты. Женщины объединяются и создают идеальное общество, в котором каждая из них может найти дело себе по душе.

Однако часть оставшихся в живых мужчин не собирается сдаваться и грозится нарушить строгие порядки матриархата. Так, герой Гера, которого играет Кологривый, встречает одну из жительниц экогорода Раду, в результате чего спокойный женский мир рушится.

«Слово пацана»

В 2023 году на экраны вышел сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В ленте Никита Кологривый сыграл лидера одной из группировок по прозвищу Кощей. Лента рассказывает про СССР конца 1980-х, в частности о «казанском феномене», когда молодежь сбивалась в банды и вела войну за территории — захватывала районы своего города.

Герой Кологривого по ходу сериала становится источником бед внутри коллектива. Сам артист считает, что ему хорошо даются роли негативных персонажей.

«Кощей, которого я играю, — это реально существовавший персонаж. Одинокий, глубоко несчастный человек, четко определившийся, по какой дорожке он пойдет. Он никому не верит и точно знает, что будет обманут, а потому так легко нарушает принципы и клятвы, хитрит и хладнокровно расправляется со всеми, кто встает на его пути», — рассказал Кологривый.

«Жизнь по вызову»

Одним из популярных проектов, в которых снялся артист, является сериал «Жизнь по вызову», премьера которого состоялась в 2022 году. Основной сюжет ленты связан с жизнью эскорт-индустрии. Однажды на хозяина одного из таких агентств Александра Шмидта и его бизнес объявляется охота. Рискуя потерять все, включая свою жизнь, он пытается разобраться в происходящем и первым нанести удар.

Главную роль в ленте сыграл актер Павел Прилучный. Никите Кологривому досталась роль персонажа Антона, сестра которого попадает в бизнес эскорт-услуг. Желая освободить ее оттуда, герой артиста сам становится часть этого мира.

«По щучьему велению»

В октябре 2023 года состоялась премьера фильма «По щучьему велению», где Никита Кологривый сыграл главного героя Емелю. Артист высоко оценивает свою роль в этом проекте.

Сюжет фильма начинается как в классической сказке — Емеля на рыбалке поймал говорящую щуку, которая готова исполнить его желания. Герой пожелал не сходя с печки посмотреть город. Там он встретил царскую дочь и решил на ней жениться, однако царь задает ему разные задания, одно из которых — побывать на том свете.

Кологривый считает, что его утвердили на главную роль в сказке, поскольку режиссер нашел в нем качества героя, в том числе умение справляться с обстоятельствами так же играючи, как персонаж.

Где еще снимался Никита Кологривый

Никита Кологривый снимается в кино с 2016 года. Его можно увидеть в лентах «Жги», «В клетке», а также в блокбастере «Балканский рубеж» о противостоянии российской спецгруппы и войск НАТО в Косово.

Артист снимался в сериалах «Игра на выживание», «Вертинский», «Пищеблок», «Оффлайн» и фильмах «Бендер: Начало», «Зоя», «Девятаев». Последними работами актера стали роли в лентах «Иван Васильевич меняет все», «Волшебный участок» и «Секс. До и после».

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