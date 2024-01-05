Ивлеева, Киркоров, Лолита. Уедут ли из РФ участники «голой» вечеринки? News102: Лолита отказалась от выступления в Казани из-за поездки к матери

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Звезды шоу-бизнеса после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой лишились ряда проектов в России. Что известно о ближайших планах артистов, собираются ли они уехать из страны?

Что известно о планах Киркорова и Ивлеевой покинуть Россию

По данным Telegram-канала «Небожена», Анастасия Ивлеева после скандала с «голой» вечеринкой решила на время покинуть Россию. Однако блогер не намерена оставаться за границей навсегда.

«Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев», — говорится в сообщении канала.

Официального подтверждения этого от телеведущей не было.

Певец Филипп Киркоров до участия в скандальном мероприятии планировал тщательно поработать в России во время новогодних каникул и затем отправиться в отпуск. Из-за того что поп-король российской эстрады присутствовал на вечеринке Ивлеевой, его ближайшие выступления были отменены.

В связи с этим, как сообщает портал ОСН, Киркоров вскоре может покинуть РФ. По слова источника, близкого к артисту, изначально певец намеревался отправиться в отпуск в середине января, но, возможно, он решит сделать это раньше.

Официального подтверждения этого от Киркорова не было.

Что сказала Лолита об отъезде из РФ

Певица Лолита Милявская встретила Новый год в Москве. Во время обращения к поклонникам в социальных сетях артистка рассказала о ближайших планах. До участия в вечеринке Анастасии Ивлеевой исполнительница говорила, что собирается улететь на отдых в Болгарию, где у нее есть свой дом. Но сейчас ее планы изменились.

«И еще хотела сказать. Я никуда не уезжаю», — завершила певица свое новогоднее обращение.

Лолиту в первых числах января пытались пригласить принять участие в одном из мероприятий в Казани, сообщает портал News102. Артистка призналась, что сейчас ее расписание свободно, однако от предложения она отказалась из-за заранее запланированной поездки к своей матери.

В мае 2022 года Милявская в эфире программы «Ты не поверишь» сообщила, что вывезла мать и дочь из России, куда перевезла их с Украины после начала спецоперации.

«Они находятся в другой стране. Я делаю все, чтобы моя семья жила достаточно хорошо. Мы близки и вместе. Но проживание на одном унитазе... В том смысле, что меня нет дома большую часть времени в году», — поделилась Лолита.

Как россияне отреагировали на отъезд артистов

Россияне активно отреагировали на новости о планах артистов покинуть Россию после скандала из-за участия в «голой» вечеринке. По мнению большинства пользователей социальных сетей, знаменитостям, которые приняли решение уехать из страны, лучше не возвращаться:

«Конечно, пусть едут, желательно в один конец»;

«О, как. Извинялись, извинялись, думали, примут все, а теперь решили за границу улететь. Если уедут, пусть не возвращаются»;

«Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже поехал за границу, чтобы пересидеть. Сидит там уже два года».

Некоторые россияне также выразили в Сети мнение, что более правильно со стороны участников мероприятия Ивлеевой было бы отправиться не за границу, а в Донбасс, чтобы показать свою озабоченность ситуацией в мире:

«Нет бы съездить в Донбасс для очистки совести, отвезти хотя бы помощь мирным, помогли бы в приграничных районах»;

«Вместо того чтобы в госпиталь съездить с гуманитарной помощью и хоть как-то искупить вину, они планируют отъезд из страны»;

«А могли бы поехать в Донецк и поддержать военных, поговорить, да все бы и улеглось».

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