«Шоу-бизнес — не культура»: как Госдума ответит на «голую» вечеринку Депутат Бурляев: «голая» вечеринка не имеет отношения к культуре

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Лолита Милявская, Дима Билан, Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров

Депутат Госдумы Николай Бурляев считает, что «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой является воплощением шоу-бизнеса и не имеет отношения к культуре. Что говорит он о ее участниках и как предлагает защитить от них культуру в России?

Что сказал депутат о «голой» вечеринке Ивлеевой

Вечеринка Анастасии Ивлеевой в стиле «почти голый» в клубе Mutabor не имеет отношения к понятию «культура», заявил в интервью «Царьграду» депутат Госдумы и народный артист РФ Николай Бурляев. По его словам, ее участники много лет занимались «антикультурой».

«Хватит. Мы их терпели 35 лет! Они понижали духовный уровень народа. Приучили людей к этой глупости и пошлости, к этим двум-трем аккордам, к децибелам, которые на психику давят. К этим глупым текстам: „мадам Брошкина, я твой тазик, я твой зайчик“ и так далее. Хватит! Россия становится другой», — сказал Бурляев.

Среди известных артистов, которые были замечены в клубе Mutabor, оказались Филипп Киркоров и Лолита Милявская, которых в результате вырезали из эфира «Песни года», а также Дима Билан и множество интернет-селебрити.

Как бороться за культуру в России

Бурляев объявил, что будет добиваться, чтобы шоу-бизнес в России вывели из законодательства о культуре и лишили государственной поддержки. Он озвучил свою программу по исправлению ситуации.

«Мы живем в России, о которой люди, жившие на Западе, говорили так: „Спасение России есть спасение мира, а гибель России есть гибель мира“. И сейчас мы должны показать этому обезумевшему миру новую цивилизационную модель разумного государства — просветленного и гармоничного», — заявил депутат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Бурляев

Депутат от «Справедливой России» рассказал, что выступил с предложениями в программы кандидатов в президенты РФ: вывести культуру из рынка, «поскольку культура и рынок — понятия несовместимые», утвердить государственную идеологию и увеличить расходы на культуру до 3%. При этом все сферы, относящиеся к понятию «культура», должны быть подчинены Минкультуры.

«Кроме того, необходимо учредить пост зампредседателя правительства России, отвечающего за культуру. И отменить указ от 2001 года об акционировании и приватизации кинематографа и кинопроката. Потому что кинематограф — это духовно-стратегическое оружие государства. Мы не должны выпускать это оружие из рук», — заявил депутат.

Чем известен Николай Бурляев

Николай Бурляев — советский и российский актер театра и кино, а также режиссер, писатель и депутат Госдумы. Зрителю он известен по фильмам «Военно-полевой роман», «Вечера на хуторе близ Диканьки», а также снятым в 2000-х «Любовь и правда Федора Тютчева» и «Адмирал».

В Госдуме Бурляев выступает первым зампредседателя в комитете по развитию гражданского общества. Народный артист резко высказывается о шоу-бизнесе. В интервью «Аргументам недели» он заявлял, что будет добиваться установления в России уголовной ответственности за нетрадиционные сексуальные отношения. Кроме того, депутат требует запрета на пропаганду чайлдфри и введение «цензуры в области искусства».

Вскоре после «голой» вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой, Николай Бурляев присоединился к запросу коллеги Дмитрия Гусева: «Прошу изъять из программ Первого канала всех без исключения участников грязной „мутаборской“ вечеринки».

Читайте также:

Кого вырезали и кто остался в «Песне года»: Киркоров, Лолита, Варум

«С небес на землю»: как Киркоров утешился после «отмены» из-за вечеринки

«Вижу красные глаза»: за что Лоза высмеял Билана и Долину на «Песне года»