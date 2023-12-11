Запрет чайлдфри, налог на бездетность: как в России борются за рождаемость В Госдуме объявили о подготовке запрета пропаганды чайлдфри

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме приступили к работе над законопроектом, которым будет запрещена пропаганда чайлдфри в информационном пространстве. Кто и зачем хочет запретить идеологию бездетности, запретят ли в России аборты, каким налогом могут обложить россиян, как власти борются за демографию?

Кто хочет запретить пропаганду чайлдфри

О подготовке запрета на пропаганду бездетности рассказала депутат Госдумы Ирина Филатова. Над законопроектом работают парламентарии из нескольких думских фракций.

«Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Инициативу поддержали в ряде федеральных ведомств. Сегодня в ограниченном формате законопроект обсуждался на слушаниях в Общественной палате, где тоже нашел поддержку», — рассказала Филатова.

Она подчеркнула, что «речь идет исключительно о деструктивной пропаганде в информационном пространстве».

Ранее схожий законопроект разрабатывали в Башкирии с целью защитить детей от пропаганды бездетности. Депутаты особо подчеркивали, что инициатива не должна коснуться вопросов бездетности по религиозным соображениям, а также книг и фильмов о жизни монахов.

Запретят ли в России аборты

В марте 2023 года в Русской православной церкви призвали ввести в России уголовное наказание за склонение женщины к аборту в медицинских учреждениях и дополнительно ужесточить наказания за криминальный аборт. Депутат Госдумы Руслан Хамзаев развил эту идею, предложив приравнять склонение к аборту к убийству человека.

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Радикальные инициативы не получили немедленной поддержки, однако к ноябрю в Мордовии, Тверской и Тамбовской областях были введены штрафы за «склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности» — вне зависимости от того, был произведен аборт или нет. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу, но предложил расширить ее на федеральный уровень.

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди призвала не ограничиваться штрафами за склонение к аборту и ужесточить наказания. Ей возразила глава думского комитета по правам семьи, материнства и детства Нина Останина, призвав «прекратить организованную травлю врачей». Останина ранее отмечала, что депутаты, которые требуют запретить аборты, ранее сами же голосовали за сокращение материнского капитала.

На региональном уровне наказания за склонение к абортам получили поддержку: аналогичные меры в ноябре приняли и в Калининградской области, а в декабре — в Курской. В ряде регионов власти сообщили, что частные клиники в добровольном порядке прекратили проведение абортов. О запрете процедуры, настаивают депутаты, речи не идет.

«В каждом случае все индивидуально. У кого-то, например, есть медицинские показания. <...> Но мы хотим ограничить наших женщин от воздействия извне в плане пропаганды. Речь идет, например, о какой-то явной рекламе, например о баннерах», — заявил курский парламентарий Юрий Амерев.

Кто поддерживает запрет пропаганды чайлдфри

Против идеологии чайлдфри уже длительное время выступает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он назвал принципиальную бездетность «противоестественной системой ложных ценностей, пропаганда которой не может положительно сказаться на состоянии внутри страны».

Чайлдфри, по его словам, следует обозначить как экстремистскую идеологию и запретить в России.

Схожее заявление сделала зампред Совета по правам человека Ирина Киркора, которая усмотрела в чайлдфри «годы идеологической пропаганды», навязанной России.

Фото: duma.gov.ru

«Безусловно, понятие „чайлдфри“ не соотносится с теми базовыми нравственно-духовными ценностями и категориями, установленными в указе нашим президентом. Вообще „чайлдфри“ — это не наш термин, придуман был не нами, а, скорее, навязан уже нескольким поколениям, и он, к сожалению, стал модным. А к чему это приводит? Это может привести только в демографическую яму и в итоге к исчезновению целой нации», — объявила Киркора в беседе с РИА Новости.

Как предложили ответить пропаганде чайлдфри в России

Ответом российских законодателей на пропаганду чайлдфри может стать возвращение налога на бездетность. Такой существовал в Советском Союзе и может быть введен вновь, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. По мнению члена комитета по бюджету и налогам, налог на бездетных поможет обеспечить материнский капитал.

«Надо ли вводить налог для этого? Если денег не будет хватать для этих проектов — надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание, это способ решения проблемы», — объявил Федоров.

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