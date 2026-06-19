Пропаганду ЛГБТ, педофилии и чайлдфри в Белоруссии объявили вне закона В Белоруссии вступил в силу закон о наказании за пропаганду ЛГБТ и чайлдфри

Закон, устанавливающий административную ответственность за пропаганду гомосексуализма (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), вступил в силу в Белоруссии, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Документом вводится наказание в том числе за пропаганду смены пола, педофилии и чайлдфри.

Этот же документ устанавливает штрафы за невыполнение требований по регулированию распространения и численности инвазивных растений. Нарушителям грозят штрафы до 1350 белорусских рублей (около 35,5 тыс. российских рублей). Кроме того, суд может назначить общественные работы либо административный арест.

Ранее Красногвардейский суд Петербурга запретил к распространению в России три иностранных фильма, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Речь идет о картинах «С любовью, Саймон», «Убей своих любимых» и «Зови меня своим именем».

До этого Басманный суд Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении библиотеки за пропаганду ЛГБТ-отношений. Речь идет о Центральной универсальной библиотеке имени Н. А. Некрасова в Москве.