«Вижу красные глаза»: за что Лоза высмеял Билана и Долину на «Песне года» Юрий Лоза высмеял тексты Билана, Долиной и других участников «Песни года»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза

Российский музыкант Юрий Лоза высмеял тексты звезд, выступавших на «Песне года». Почему он посмеялся над ними, почему ему не нравятся песни и кого еще он критиковал?

Почему Лоза посмеялся над участниками «Песни года»

На своей странице в соцсетях музыкант рассказал, что нашел себе новое развлечение: внимательно читать тексты, которые два дня подряд звучали на фестивале «Песня года». По его словам, «для человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор».

Лоза привел серию цитат из песен участников. В список попали Ани Лорак со строчкой «Не надо клясться, что вовеки любовь бывает за глаза» из песни «Рядом, но не вместе», Дима Билан со строчкой «Через день я живу на распятье, а ты, а что же ты?» из романтического хита «Острой бритвой», Сергей Лазарев с песней «Не пытайся повторить», где есть строчка «Не лги про чистую любовь <...> Она не дарит счастья с плеч».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ани Лорак

Также музыкант отметил слова Дмитрия Маликова, что «любовь через края и страхом не задеть», Натальи Гордиенко, которая обещает, что «цветок любви я с тебя сорву», и Ларисы Долиной, которая поет про то, что «твое лицо мне снится, опять проплывая мимо».

«Mia Boyka: «Вижу красные глаза. Таю будто в облаках медленно я в твоих руках»;

Jony: «А на твоих губах роса, ты меня кусай»;

[Люся] Чеботина: «В память о дружбе холодной месть я не подам, а подогрею».

[Мари] Краймбрери: «Как жаль, что ты так долго видишь печаль. И твоя нежность играет как сталь. Жизнь ведь нужна, чтоб ее отмечать. Счастье по плечам», — приводит Юрий Лоза цитаты из текстов, звучавших на «Песне года».

«Вот только неясно, а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это», — задается вопросом певец.

Кого еще критиковал Юрий Лоза

Российский музыкант неоднократно резко высказывался о своих коллегах по сцене, критикуя коллег за «непрофессионализм» или «бездарность». В 2017 году он назвал «абсолютно бездарными в вопросе творчества» участников группы «Иванушки International». Не менее резко он критиковал получивший популярность в России жанр рэп-батлов.

«Любой болтун может встать и под какой набранный ритм начать говорить», — сказал Лоза про рэперов Оксимирона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Славу КПСС.

В схожем ключе музыкант критиковал иностранных исполнителей, от Мадонны до Билли Айлиш. Также он заявил, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) набирает популярность только благодаря телевидению, куда его «подталкивает некая рука».

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