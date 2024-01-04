«Проклял всех»: Разин объяснил спасение Билана после вечеринки Ивлеевой Разин: Лолиту покарал Бог, и она творчески умерла

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Андрей Разин

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявил, что после его проклятия певица Лолита Милявская «творчески умерла» и ее «покарал Бог». По словам артиста, из всех участников скандальной «голой» вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой спасся только певец Дима Билан. Это, по мнению Разина, напрямую связано с тем, что артист не стал принимать участия в концерте памяти Юры Шатунова в «Крокус Сити Холле» 17 октября 2023 года.

24-й год приносит то, что предсказал ваш Андрей Разин. Я проклял всех, кто был в «Крокус Сити». И тот, кто туда не пошел, а не пошел туда Дима Билан, творчески спасся. А эта мегера (певица Лолита Милявская. — NEWS.ru), ее Бог покарал, и она творчески умерла. А это страшнее даже, чем физически. Я рад за Диму Билана, он прислушался ко мне, — подчеркнул Разин.





Ранее Разин заявил, что проблемы в жизни певицы Лолиты Милявской начались после того, как она оскорбила его со сцены. Он выразил мнение, что коллега, принявшая участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, была похожа на проститутку. Разин также заявил, что смерть Лолиты «недалеко».

До этого Разин назвал негодяями артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холле» в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть их семьи. По словам Разина, трибьют «приговорен высшими силами», поэтому он будет по пятницам проклинать предков и потомков каждого из вышедших на сцену музыкантов, среди которых Лариса Долина, Николай Басков, Алсу, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, SHAMAN, Игорь Крутой, Татьяна Буланова и многие другие.