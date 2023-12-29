«Твоя смерть недалеко»: Разин записал новые угрозы в адрес Милявской Разин считает, что проблемы Лолиты начались после ссоры с ним

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявил, что проблемы в жизни певицы Лолиты Милявской начались после того, как она оскорбила его со сцены. Он выразил мнение, что коллега, принявшая участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, была похожа на проститутку. Разин также считает, что смерть Лолиты «недалеко».

Лолита вышла на сцену и стала оскорблять меня. А я сказал, что твоя смерть уже недалеко. Потому что такая мразь, как ты, она долго существовать не может. Говорить о том, что ты воруешь у кацапов деньги, а потом ползаешь, как проститутка... Поэтому смотрите! — заявил Разин.





Ранее Разин назвал негодяями артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холле» в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть их и их семьи. По словам Разина, трибьют «приговорен высшими силами», поэтому он будет по пятницам проклинать предков и потомков каждого из вышедших на сцену музыкантов, среди которых Лариса Долина, Николай Басков, Алсу, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, SHAMAN, Игорь Крутой, Татьяна Буланова и многие другие.

После Разин назвал Милявскую «лоховкой» и «бесстыжей мордой», которая «за бутылку пива и сигареты отдавалась». Он заявил, что был «советским миллионером», которому завидовал весь шоу-бизнес, и пожелал Лолите и другим российским артистам «сдохнуть от зависти».

После публикации ролика с оскорблениями Instagram удалил видео из-за многочисленных жалоб пользователей.