Ивлеева уедет из России после «голой» вечеринки? Куда, что с долгами «Небожена»: Ивлеева решила переехать в Дубай

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Анастасия Ивлеева

В СМИ появилась информация о том, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, организовавшая скандальную «голую» вечеринку, покидает Россию. В какую страну она может уехать?

Куда уезжает Ивлеева из России

Как сообщает Telegram-канал «Небожена», телеведущая решила покинуть Россию и отправиться в Дубай — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Подчеркивается, что отъезд не является эмиграцией — Ивлеева намерена вернуться в Россию через определенное время.

«Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев», — пишет «Небожена».

Сама Ивлеева не давала никаких комментариев по поводу своего возможного отъезда из России.

Может ли Ивлеева выехать из России

В конце декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Ивлеевой нужно запретить выезжать за границу. По его словам, против телеведущей могут возбудить уголовное дело, если подтвердится, что на ее «голой» вечеринке, которая прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор», присутствовали несовершеннолетние. В этом случае Ивлеева должна находиться в России, отмечал он.

«Если Анастасии Ивлеевой дадут возможность сейчас уехать из России, это станет большой ошибкой. <...> Мы считаем, что как организатор именно она должна понести ответственность, и не административную, а уголовную. Я подозреваю, что на данном мероприятии также присутствовали дети, и ее подписчики в большинстве своем тоже дети», — указывал Бородин.

Общественник также сообщил, что обратился в МВД с просьбой провести проверку скандального мероприятия. По его словам, из клуба «Мутабор» были изъяты все видеокамеры, записи с них сейчас изучают компетентные органы.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Что у Ивлеевой с долгами перед налоговой

29 декабря стало известно, что Ивлеева практически полностью погасила долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Согласно информации KP.RU, на тот момент она оставалась должна государству 58 тыс. рублей.

«У Насти еще есть время погасить весь долг, до 31 декабря это можно сделать», — сообщал источник издания в ФНС.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что долг Ивлеевой перед ФНС составлял порядка 137 млн рублей. Такая сумма образовалась из-за неуплаты налогов на функционирование бизнеса с 2020 по 2023 год.

«Изначальная сумма неуплаченных налогов переваливала за 150 млн рублей, из которых Ивлеева уплатила лишь 13 млн. Остальное не занесено до сих пор, поэтому и была назначена налоговая проверка», — уточнял Telegram-канал.

В то же время издание «Октагон» утверждало, что в общей сложности Ивлеева может задолжать налоговой около 210 млн рублей.

Что говорила Ивлеева после «голой» вечеринки

После общественного возмущения из-за проведения «голой» вечеринки Ивлеева дважды обращалась к своим подписчикам в социальных сетях, выпустив соответствующие видео. В частности, она объясняла, почему решила организовать такое мероприятие, и просила у россиян дать ей второй шанс.

30 декабря Ивлеева прокомментировала атаку ВСУ на Белгород, в результате которой погибли более 20 человек. Телеведущая выразила соболезнования пострадавшим и родственникам жертв.

«Белгород, дети, мирные люди... Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», — написала она в своем Telegram-канале.

После 30 декабря Ивлеева не публиковала никакого контента в соцсетях и не делала заявлений для СМИ.

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Кто из звезд «голой» вечеринки может уехать из России

По информации портала ОСН, народный артист России Филипп Киркоров, посетивший вечеринку Ивлеевой, планировал поработать во время новогодних каникул и потом отправиться в отпуск. Однако из-за отмены всех его ближайших выступлений он может уже совсем скоро покинуть Россию.

По словам источника, близкого к Киркорову, изначально артист намеревался отправиться в отпуск в середине января, но, возможно, он решит сделать это раньше.

В СМИ также ходили слухи о возможной эмиграции из России певицы Лолиты Милявской. Артистка опровергла эти сообщения.

«И еще что хотела сказать. Я никуда не уезжаю. Всех с Новым годом!» — сказала Лолита в обращении к подписчикам в соцсетях.

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