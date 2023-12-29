Ивлеева почти погасила долги перед ФНС: сколько осталось, помог ли Барецкий KP.RU: Ивлеева погасила почти все долги перед налоговой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева практически решила проблемы с налоговой. Сколько она еще должна и помог ли ей в этом шоумен Стас Барецкий, как обещал?

Сколько Ивлеева должна ФНС

Организовавшая скандальную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор» 20 декабря Анастасия Ивлеева практически полностью погасила долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Согласно данным KP.RU, сейчас она должна государству 58 тыс. рублей.

Уточняется, что последний к настоящему моменту платеж телеведущая совершила сегодня, 29 декабря.

«У Насти еще есть время погасить весь долг, до 31 декабря это можно сделать», — сообщил источник KP.RU в ФНС.

Какие долги были у Ивлеевой

По информации Telegram-канала Mash, долг Ивлеевой перед ФНС составлял порядка 137 млн рублей. Такая сумма образовалась из-за неуплаты налогов на функционирование бизнеса с 2020 по 2023 год.

«Изначальная сумма неуплаченных налогов переваливала за 150 млн рублей, из которых Ивлеева уплатила лишь 13 млн. Остальное не занесено до сих пор, поэтому и была назначена налоговая проверка», — пишет Telegram-канал.

Издание «Октагон» также сообщало, что в общей сложности Ивлеева может задолжать налоговой около 210 млн рублей.

Такая сумма задолженности получилась из-за того, что Ивлеева разделила свой бизнес на два юридических лица. Эта схема позволяла блогеру платить налоги по упрощенной системе налогообложения (УНС), сообщал Telegram-канал SHOT.

«В 2020 году Ивлеева зарегистрировала ООО „Ивлеева продакшн“, которое стало заниматься тем же, чем и ИП Ивлеевой: реклама, шоу, развлекательные услуги. И там, и там три года действовала УСН, хотя применяться она не должна была. В итоге из 150 млн необходимых налогов Ивлеева заплатила лишь 13 млн. За 2020 год сумма недоимки составила 3 млн рублей, за 2021 год — 77 млн, за 2022 год — 57 млн. Итого: 137 млн», — уточнял источник.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Помог ли Ивлеевой Барецкий

Шоумен и бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru 27 декабря заявил, что готов помочь Ивлеевой заплатить 1 млрд рублей в случае проигрыша по коллективному иску, инициаторы которого требуют компенсации морального вреда за «голую» вечеринку. Подготовил иск каскадер и актер Александр Иншаков.

«Я с Настей давно дружу, был у нее на шоу. Я даже готов ей дать миллиард рублей, готов ей помочь, если она проиграет дело с Иншаковым», — заявил шоумен.

Также Барецкий призвал Иншакова «не бодаться» с Ивлеевой в суде и не «гнобить девушку». По его словам, актеру совсем это не подходит.

Проверит ли ФНС других участников «голой» вечеринки

29 декабря Mash сообщил, что посетившим вечеринку Ивлеевой звездам дали три дня для решения всех проблем с ФНС. По данным Telegram-канала, если участники скандального мероприятия, имеющие финансовые долги, не успеют закрыть их до Нового года, то в 2024 году они подпадут под аудит и выездную проверку со стороны компетентных органов.

«Это последнее предупреждение, так называемый маячок. Далее — подключается МВД, идет проверка движения средств. Если есть основания, то будет выездная проверка с перспективой возбуждения дела. Как раз это сейчас и происходит с хозяйкой скандальной тусовки (Анастасией Ивлеевой. — NEWS.ru)», — пишет Mash со ссылкой на источник в налоговой.

Уточняется, что всем, кто был в списках гостей на мероприятие в «Мутаборе» и посетил скандальную вечеринку, уже отправлены соответствующие уведомления.

«Под прицелом все, кто был в списке гостей. Это Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак и прочие. Всем, кто должен и может пожалеть о неуплате, уже разосланы уведомления об оплате основного долга + штрафы и пени, проверяйте ящики. Те, кто отдыхал, но уведомления не получил, проверьте все сами, от греха подальше», — сообщил Telegram-канал.

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