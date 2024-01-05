Сериал «Слово пацана»: последние новости, Кологривый, будет ли 2-й сезон Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет на федеральном канале НТВ

Фото: Пресс-служба Wink

Никита Кологривый

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет на НТВ, говорится на сайте телеканала. Будет ли второй сезон, какие новости были в последнее время о проекте?

Когда «Слово пацана» выйдет на НТВ

Криминальную драму «Слово пацана» покажут на федеральном канале НТВ. На сайте появился трейлер сериала с заголовком: «Сильнее клятвы, сильнее страха, сильнее боли: „Слово пацана. Кровь на асфальте“ — премьера на НТВ».

Точная дата выхода первой серии картины не уточняется.

Что Кологривый сказал про «Слово пацана»

Актер Никита Кологривый, сыгравший в «Слове пацана» главу группировки Кощея, заявил, что ему не понравилась пиар-компания сериала, потому что она превысила смысл самой кинокартины. По его словам, сейчас появляется достаточно хороших сериалов, о которых почти никто не слышал, потому что у создателей нет такого большого бюджета на рекламу.

«Мы должны думать и понимать, что в каждой семье сейчас есть или будет Вова Адидас. Вот такие у меня сейчас рефлексии. Мы все сейчас находимся в эпохе декаданса, со стаканчиками с безлактозного кофе в руках. Все немножко на тусовке у Ивлеевой, наряжаясь в кепки и спортивные костюмы. Пора очнуться», — сказал Кологривый в подкасте для подростков «Без Сменки» на YouTube.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

При этом он отметил, что ему нравится смотреть на мемы в Сети со своим участием, но многие поклонники «Слова пацана» даже не хотят подробнее что-то узнать о том времени и обстановке в Казани.

«Люди могут поспрашивать что-то интересное про эту эпоху, вместо того чтобы просто взять у меня автограф. Этот общий хаос не сулит для меня ничего положительного», — заявил артист.

Будет ли второй сезон «Слово пацана»

31 декабря Жора Крыжовников в своих социальных сетях опубликовал совместный снимок со сценаристом Андреем Золотаревым, намекая на продолжение сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — подписал фото режиссер.

Подписчики в комментариях к посту разделились на два лагеря. Одни поприветствовали идею продолжить криминальную историю о подростках, а другие, наоборот, выразили мнение, что новый сезон может испортить впечатление от первой картины.

Также Актер Рузиль Минекаев, сыгравший Маратика в сериале Крыжовникова, рассказал о возможных съемках второго сезона. Это произошло во время интервью у комика Богдана Лисевского. Артист намекнул, что в продолжении картины стоит ждать героя Леона Кемстача Андрея Пальто.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Сколько ему (Пальто. — NEWS.ru) осталось сидеть? Ко второму сезону выйдет?» — спросил Лисевский.

«Ко второму — да. Подождем его», — ответил Минекаев.

Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший Зиму, рассказал во время прямого эфира, что «иногда сами авторы не знают, будет ли второй сезон». Он отметил, что «пауза будет неизбежна».

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