Создатели «Слова пацана» намекнули на продолжение сериала Крыжовников обсудил со сценаристом «Слова пацана» второй сезон сериала

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Режиссер Жора Крыжовников намекнул, что создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже обсуждают продолжение проекта. Так, в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) Крыжовников опубликовал совместный снимок со сценаристом Андреем Золотаревым.

Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон, — подписал фото режиссер.

Подписчики Крыжовникова в комментариях к посту разделились на два лагеря. Одни поприветствовали идею продолжить историю казанских подростков, а другие, наоборот, выразили мнение, что новый сезон может испортить впечатление от первого.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство жителей России (82%), которые посмотрели сериал «Слово пацана», выступили против его запрета. Отмечается, что только 13% респондентов считают, что кинолента негативно влияет на молодое поколение. Также опрос показал, что больше всего работой Крыжовникова интересуются представители молодежи в возрасте до 25 лет: 97% знают о сериале, 40% смотрели его.

При этом среди жителей страны старше 45 лет сериал не пользуется такой популярностью, его смотрели 13% в группе 45–59 лет и 3% в группе старше 60 лет. По данным ВЦИОМа, большинство респондентов (80%) дали «Слову пацана» высокую оценку, противоположенное мнение имеют 16% опрошенных.