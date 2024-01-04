«Квазимодо» Кологривый, тату Киркорова, Ивлеева в Дубае?: что будет дальше

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Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый признался в звездной болезни, телеведущая Ксения Собчак назвала самого сексуального актера из сериала «Слово пацана», певец Филипп Киркоров меняет директора своей продакшн-компании и прячет новые татуировки, блогер Анастасия Ивлеева может отправиться в ОАЭ после скандала вокруг «голой» вечеринки — эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Актер из «Слова пацана» возомнил себя гением в театральном вузе

29-летний Кологривый, сыгравший Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что его отчислили из Новосибирского театрального института из-за звездной болезни. Он заявил в подкасте блогера Эльдара Джарахова, что в начале карьеры «возомнил себя гением». Кологривый назвал это самым плохим качеством артиста, а свое поведение — ужасным.

Меня отчисляли в Новосибирске из-за ужасного поведения. Я себя там возомнил гением, подумал, что мне все легко дается. И меня быстро там обломали. Самое плохое качество артиста — тянуть одеяло на себя с другого артиста. Такие качества, как сила воли, самодисциплина необходимы [для успеха в кино], — рассказал актер.

Также Кологривый подчеркнул, что зрители часто критиковали его внешние данные и писали, что у него ничего не получится. Однако, по его словам, кинопродюсеры часто не обращают внимания на внешность и талант актеров. Для них важна узнаваемость артиста.

«Тебе все будут говорить, что у тебя ничего не получится, что ты не той внешности... У меня каких только комментариев не было: «талантливый, но Квазимодо», «горбун зубастый», «он косоглазый, это не главный герой Первого канала». Продюсерам все равно. Они мне говорили: «Звезда — это не талант, а тот, кого чаще показывают по телевизору», — отметил Кологривый.

Также актер рассказал, что считает гонорары артистов слишком завышенными. При этом представители других профессий заслуживают гораздо большего внимания, отметил Кологривый.

«Артист для всех дистанция. А что толку? Артист... Мы вот сейчас сидим и разговариваем. Так же бы и не артисты разговаривали. Поэтому я думаю, что это профессию надо убрать из разряда пантеона в стране и отдать пантеон хирургам, спасателям», — считает Кологривый.

Он привел в пример своего друга из Новосибирска, который работает спасателем и зарабатывает 45 тысяч рублей в месяц. По мнению Кологривого, артисты не должны получать «столько бабок» за то, что спели песню.

«Это легко — спеть песню, когда ты умеешь петь. Легко написать песню даже про разбитую любовь, когда ты сидишь на Бали. „Ты моя Луна, на Бали жду тебя“. Все, записал! И что, сложно это было?» — заявил он.

Кологривый также отметил, что ему было легко сыграть Кощея в «Слове пацана», поскольку он вырос в похожей атмосфере в отличие от актера Ивана Янковского, исполнившего роль Вовы Адидаса.

Собчак назвала самого сексуального актера в «Слове пацана»

Собчак заявила, что в «Слове пацана» ей симпатичен актер Рузиль Минекаев, который исполнил роль Марата Суворова (Маратик, Адидас-младший). Телеведущая провела опрос среди подписчиков в Telegram, в котором предложила им выбрать, «кто секси?» из пяти персонажей сериала.

Большинство проголосовали за Марата. К моменту публикации материала за этого персонажа отдали голоса 55% подписчиков. Всего в опросе приняли участие почти 45 000 человек. Вторым по популярности оказался Турбо (19%), третье место заняли Кащей и Пальто, набравшие по 11% голосов. Цыган получил 4% голосов.

Собчак отреагировала на сообщение блогера Ники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), которая отметила Кологривого и сравнила его с актером Владимиром Машковым.

«Мой краш и молодой Машков — это, скорее, Рузиль Минекаев (который Марат). Скулы породистые, взгляд яростный, такой типаж sexy brutal», — пишет Собчак.

Журналистка считает, что Кологривый не подходит под типаж секс-символа, которым был Машков в молодости.

«Никита [Кологривый] талантливый очень актер, но не „Машковообразный“ совсем. Скорее, типаж „парень с соседнего двора“, нежели секс-символ. А Машков все-таки был секс-символом», — отметила телеведущая.

Собчак подчеркнула, что не включила в опрос актера Ивана Янковского, который сыграл Вову Адидаса. По ее мнению, Янковский точно бы одержал победу.

Кто возглавил компанию Филиппа Киркорова?

Директор Киркорова Максим Ситник сообщил, что решение о смене гендиректора компании «Филипп Киркоров Продакшн» было принято давно и связано с отъездом предыдущего руководителя Артема Кияшко. Он отметил, что на замену не могли найти подходящую кандидатуру.

«Артем пока просто уезжает и занимается другой деятельностью. Он как бы есть, но не занимается уже Филиппом. Чем он будет заниматься, не могу вам рассказать. <...> Давно уже [принято решение], просто не могли найти кандидатуру, подходящую на замену Артема», — сказал Ситник.

Новым гендиректором компании был назначен Владимир Пономарев. ООО «Филипп Киркоров Продакшн», согласно официальным документам, занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Компания присутствует на рынке более 20 лет.

Ранее Киркоров набил себе первую татуировку. По данным Telegram-канала «Светский хроник», на тыльной стороне ладони артиста появилось изображение с жуком-скарабеем. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что исполнитель скрывает под повязкой руку, на которой набита тату.

4 января стало известно, что Киркоров набил себе вторую татуировку на руке. По данным Telegram-канала «Светский хроник», на пальцах левой руки исполнителя появилось слово KING (в переводе с английского — «король»). Певец пока скрывает надпись под массивными перстнями. Канал отмечает, что Киркоров продемонстрировал тату перед Новым годом, появившись перед камерами без украшений.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Киркоров разместил в новогоднюю ночь публикацию в соцсетях, посетовав на большое количество недоброжелателей. Он заявил, что его «опустили с неба на землю», но ему это «полезно». Певец пообещал запомнить 2023 год «только с позитивной стороны».

«Жизнь — разноплановая. Она была бы неинтересной, если бы все было пресно, позитивно. Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем летать в облаках. Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи, которые мы не замечаем», — сказал Киркоров.

Киркоров заявил на фоне новогодней елки, что в 2023 году «понял, кто ему друг, а кто враг». По его словам, злопыхателей у него немерено.

После «голой» вечеринки Ивлеевой в клубе Mutabor 20 декабря видео ряда новогодних шоу с участием Киркорова отправили на дополнительный монтаж, чтобы убрать его из эфира. Певца вырезали из финальной версии новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Его заменил Кологривый.

Ивлеева пропала после «голой вечеринки»

Telegram-канал «Небожена» сообщает, что Ивлеева после скандала на «голой» вечеринке может на время переехать в Дубай. По данным канала, 32-летняя исполнительница главной роли в сериале «Монастырь» проведет несколько месяцев в ОАЭ.

«Небожена» отмечает, что Ивлеева планирует «пересидеть» в Дубае скандал, после чего вернется в Россию. Официального подтверждения этой информации пока нет. По информации канала, Ивлеева не выходит на связь с 26 декабря 2023 года.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказал мнение, что Ивлеевой нужно запретить выезжать за границу. Он предположил, что против телеведущей возбудят уголовное дело, если подтвердится, что на ее «голой» вечеринке присутствовали несовершеннолетние. В этом случае Ивлеева должна находиться в России, подчеркнул Бородин.

Глава ФПБК добавил, что он обратился в МВД с просьбой провести проверку вечеринки. По его словам, из клуба, где проходило мероприятие, уже изъяты все видеокамеры, которые изучают уполномоченные органы. Кроме того, Бородин предположил, что следователи опросили всех граждан, присутствовавших на вечеринке.

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