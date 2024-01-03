«Возомнил гением»: звезда «Слова пацана» о своем поведении во время учебы Кологривый рассказал о звездной болезни в начале актерской карьеры

Фото: Пресс-служба Wink

Никита Кологривый в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

29-летний актер Никита Кологривый, сыгравший Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что его отчислили из Новосибирского театрального института из-за звездной болезни. В подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube он признался, что в начале карьеры «возомнил себя гением». Кологривый назвал это самым плохим качеством артиста, а свое поведение — ужасным.

Меня отчисляли в Новосибирске из-за ужасного поведения. Я себя там возомнил гением, подумал, что мне все легко дается. И меня быстро там обломали. Самое плохое качество артиста — тянуть одеяло на себя с другого артиста. Такие качества, как сила воли, самодисциплина необходимы [для успеха в кино], — рассказал актер.

Также Кологривый рассказал, что зрители часто критиковали его внешность и писали, что у него ничего не получится. Однако, по его словам, кинопродюсеры часто не обращают внимания на внешность и талант актеров. Для них важна узнаваемость артиста.

Тебе все будут говорить, что у тебя ничего не получится, что ты не той внешности... У меня каких только комментариев не было: «талантливый, но Квазимодо», «горбун зубастый», «он косоглазый, это не главный герой Первого канала». Продюсерам все равно. Они мне говорили: «Звезда — это не талант, а тот, кого чаще показывают по телевизору», — отметил Кологривый.

Ранее Кологривый заявил, что считает религиозные законы «ханжескими» и боится людей, называющих себя святыми. Он выразил мнение, что «религия основана на страхе», ее придумал «очень хитрый человек», который «не хотел работать».

Кологривый отметил, что многих людей с детства запугивают адом вместо того, чтобы учить жизни. По его словам, все религии «основаны на страхе».