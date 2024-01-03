«Законы ханжеские»: звезда «Слова пацана» объяснил, почему не верит в Бога Актер Кологривый считает, что религию придумал «хитрый человек»

Фото: Пресс-служба Wink

Никита Кологривый в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Российский актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил, что считает религиозные законы ханжескими и боится людей, называющих себя святыми. В подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube он выразил мнение, что «религия основана на страхе», ее придумал «очень хитрый человек», который «не хотел работать».

Религии я не исповедую. Хотя я крещеный, но я абсолютно не верю в институт людей, которые пытаются научить других людей. Человек, который осознает свою святость, он страшный для меня. Если он считает, что он святее всех и умнее... Меня всегда учат самые порочные люди в жизни. Человек, который [не спал с женщинами] никогда, не скажет мне: «Нет, не возжелай жену ближнего своего». Ты откуда знаешь? Ты вообще жену-то видел хоть раз? Для меня это законы очень ханжеские, — заявил актер.

Кологривый отметил, что многих людей с детства запугивают адом вместо того, чтобы учить жизни. По его словам, все религии «основаны на страхе».

Все религии основана на страхе. Я открывал разные писания и нигде не находил логики для себя. Религии придумал очень хитрый человек. Который не хотел работать, не хотел охотиться, брать ответственность за свое племя, — высказал свое мнение актер.

Ранее Кологривый призвал перестать возносить артистов «на пантеон». По его мнению, гонорары артистов сильно завышены и представители других профессий заслуживают гораздо большего внимания. Он привел в пример своего друга из Новосибирска, который работает спасателем и зарабатывает 45 тысяч рублей в месяц. По мнению Кологривого, артисты не должны получать «столько бабок» за то, что спели песню.