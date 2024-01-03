Звезда «Слова пацана» резко высказался о завышенных гонорарах артистов Актер Кологривый считает, что гонорары российских артистов сильно завышены

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Никита Кологривый в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Российский актер Никита Кологривый, известный зрителям по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильму «По щучьему велению», призвал перестать возносить артистов «на пантеон». Как высказался актер в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube, гонорары артистов сильно завышены и представители других профессий заслуживают гораздо большего внимания.

Артист для всех дистанция. А что толку? Артист... Мы вот сейчас сидим и разговариваем. Так же бы и не артисты разговаривали. Поэтому я думаю, что это профессию надо убрать из разряда пантеона в стране и отдать пантеон хирургам, спасателям, — считает Кологривый.

Он привел в пример своего друга из Новосибирска, который работает спасателем и зарабатывает 45 тысяч рублей в месяц. По мнению Кологривого, артисты не должны получать «столько бабок» за то, что спели песню.

Это легко — спеть песню, когда ты умеешь петь. Легко написать песню даже про разбитую любовь, когда ты сидишь на Бали. «Ты моя Луна, на Бали жду тебя». Все, записал! И что, сложно это было?, — заявил он.

Кологривый также высказался о сериале «Слово пацана». По его словам, ему было легко сыграть Кощея, поскольку он вырос в похожей атмосфере в отличие от актера Ивана Янковского, исполнившего роль Вовы Адидаса. Он также предположил, что успех картины связан с ее ностальгическим характером.