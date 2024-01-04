«Жизнь ничего не стоила»: чем Петербург 90-х похож на «Слово пацана» Чемпион мира Сушинский: атмосфера Петербурга 90-х была похожа на «Слово пацана»

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Максим Сушинский

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский сравнил жизнь в Петербурге в 1990-е годы с атмосферой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Был ли в культурной столице свой «казанский феномен»?

Почему Петербург 1990-х похож на «Слово пацана»

Максим Сушинский родился в Ленинграде в 1974 году и выступал за хоккейный клуб СКА. По его словам, атмосфера в Петербурге в 90-х годах была наполнена моментами, отраженными в «Слове пацана».

Как рассказал хоккеист, он не состоял в уличных группировках, которые в то время существовали в Северной столице. При этом однажды ему пришлось подраться с хулиганами, чтобы те не забрали у него деньги.

«Атмосфера Петербурга была похожа на то, что показали в сериале „Слово пацана“. Дрались двор на двор, были разные группировки. Я никогда не входил туда. Как-то получил, выходя с тренировки. Занятия заканчивались поздно, а около вокзала стояла группировка. Мне надо было выходить из метро и пересаживаться на троллейбус, у меня просили деньги. В первый раз я до конца защищался. Они поняли, что с меня нечего взять. Зато в следующий раз пожали руку, поняв, что меня не надо трогать», — поделился воспоминаниями Сушинский в интервью РИА Новости.

Он признался, что испытывал страх в такие моменты, поскольку в то время могли убить за незначительную сумму денег.

«Конечно, я боялся, потому что раньше за десять копеек могли убить. Жизнь ничего не стоила», — добавил чемпион мира.

Кто такой Максим Сушинский

Сушинский — воспитанник петербургского СКА. Он является одним из лучших бомбардиров в истории отечественного хоккея: на его счету 994 матча за омский «Авангард», СКА, московское «Динамо», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург», 345 заброшенных шайб и 477 голевых передач.

В составе сборной России по хоккею Сушинский выступал на Олимпийских играх 2006 года, а также на чемпионатах мира 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 и 2010 годов. Помог национальной команде взять золото мирового первенства в 2008 году в Канаде.

В 2002 году Сушинский получил звание заслуженного мастера спорта России.

Что такое «казанский феномен»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» повествует о существовавших в Татарской АССР с 1970-х годов подростковых группировках, вошедших в историю как «казанский феномен». Молодые люди объединялись по принципу проживания в том или ином районе или дворе и устраивали массовые драки за территории. На уличном жаргоне это называлось «делить асфальт».

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», на основе которой был снят нашумевший сериал, Робер Гараев отмечал, что в таких группировках состояли жители не только окраин, но и вполне респектабельных районов, а также выходцы из семей номенклатуры.

«Чаще всего, конечно, такие банды в СССР были для ребят с окраин, где частный сектор, который мало чем отличается от сельской местности. Но в Казани группировки были на каждом сантиметре и даже в тех домах, где селились члены обкома КПСС», — рассказывал он в одном из интервью.

Будет ли второй сезон «Слова пацана»

31 декабря режиссер картины Жора Крыжовников намекнул, что создатели «Слова пацана» уже обсуждают продолжение проекта. В своих социальных сетях он опубликовал совместную фотографию со сценаристом киноленты Андреем Золотаревым.

В свою очередь, актер Рузиль Минекаев, исполнивший роль Маратика в «Слове пацана», проговорился о съемках второго сезона сериала во время интервью у комика Богдана Лисевского в шоу «Плюшки».

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