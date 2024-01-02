На Украине заявили о проблемах из-за сериала «Слово пацана» Вице-спикер Рады Корниенко: Украине нечего противопоставить «Слову пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Украина не может ничего противопоставить российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», это является большой проблемой, заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко. В беседе с агентством «Укринформ» он отметил, что сериал стал элементом воздействия со стороны России на украинских подростков. Корниенко считает, что Украина должна создать свой сериал, который смог бы воздействовать на умы подрастающего поколения.

С этим сериалом новым, который сейчас популярен, «Слово пацана», <...> конечно, тут есть проблема, что нам нечего противопоставить. <...> Это огромный вызов, идеологически и стратегически наша страна не видела такого вызова, как перестроить полностью информационно-идеологическую работу со своими гражданами, — сказал он.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство жителей России (82%), которые посмотрели сериал «Слово пацана», выступили против его запрета. Только 13% респондентов считают, что кинолента негативно влияет на молодое поколение. Также опрос показал, что больше всего работой Крыжовникова интересуются представители молодежи в возрасте до 25 лет: 97% знают о сериале, 40% смотрели его.

Российский актер Ярослав Могильников, получивший известность после роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», ранее обратился к главному тренеру сборной РФ по футболу Валерию Карпину и попросил взять его в команду. Как заявил Могильников, он покажет всем, что в национальной команде «играют пацаны, а не чушпаны».