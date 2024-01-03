Стало известно, почему уволился гендиректор компании Киркорова Гендиректор компании Киркорова Кияшко уволился в связи с отъездом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Решение о смене гендиректора компании «Филипп Киркоров Продакшн» было принято давно и связано с отъездом предыдущего гендиректора Артема Кияшко, передает «Газета.Ru» со ссылкой на директора певца Максима Ситника. Он отметил, что на замену долго не могли найти подходящую кандидатуру.

Артем пока просто уезжает и занимается другой деятельностью. Он как бы есть, но не занимается уже Филиппом. Чем он будет заниматься, не могу вам рассказать. <...> Давно уже [принято решение], просто не могли найти кандидатуру, подходящую на замену Артема, — сказал Ситник.

Известно, что новым гендиректором организации назначен Владимир Пономарев. ООО «Филипп Киркоров Продакшн», согласно официальным документам, занимается деятельностью в области исполнительских искусств. На рынке компания присутствует уже более двух десятков лет.

Ранее стало известно, что Киркоров набил себе первую татуировку. По данным Telegram-канала «Светский хроник», на тыльной стороне ладони артиста появилось изображение с жуком-скарабеем. На недавних кадрах видно, что исполнитель скрывает руку, на которой значится тату, под повязкой.