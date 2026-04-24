В Подмосковье состоялся итоговый этап чемпионата кинологов

В подмосковном Губернском колледже состоялся завершающий этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал 2026» в компетенции «Кинология», сообщает «Радио 1». Заместитель директора по учебной работе колледжа Елена Копырина рассказала, что участникам необходимо показать свои умения в пяти модулях.

На самом деле участники выполняют задания по пяти модулям, и только первый из них — это работа с собакой. Особенность этого модуля в том, что участники приезжают без своих питомцев. Мы как федеральная площадка предоставляем им волонтеров с собаками, которые будут их напарниками на чемпионате. Но они же будущие кинологи, поэтому должны уметь находить пути взаимодействия с любой собакой, с которой им придется работать, — рассказала Копырина.

Директор колледжа также подчеркнула, что собаки, в основном, были восточно-европейскими и бельгийскими овчарками. По ее словам, победа в таком чемпионате является признаком профессионализма и в дальнейшем может помочь при трудоустройстве.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, что владельцам собак рекомендуется выбирать ветеринара по реальным отзывам, ознакомившись с конкретной информацией о его работе. Он отметил, что общий рейтинг о клинике может быть неинформативен.