Беспилотник ночью залетел в воздушное пространство страны НАТО

В небо Финляндии ночью в пятницу, 15 мая, залетел минимум один беспилотник, сообщает Yle. По его данным, в небо подняли истребители, а аэропорт Хельсинки закрывали на три часа.
Отмечается, что угрозу атаки БПЛА вводили в регионе Уусимаа. Местные власти утром проводили совещание для координации действий в данных обстоятельствах.
Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об уходе в отставку после падения беспилотников. Он добавил, что иностранные дроны не должны угрожать населению страны.
