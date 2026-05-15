15 мая 2026 в 09:25

Беспилотник ночью залетел в воздушное пространство страны НАТО

Yle: в небо Финляндии ночью залетел БПЛА

В небо Финляндии ночью в пятницу, 15 мая, залетел минимум один беспилотник, сообщает Yle. По его данным, в небо подняли истребители, а аэропорт Хельсинки закрывали на три часа.

Отмечается, что угрозу атаки БПЛА вводили в регионе Уусимаа. Местные власти утром проводили совещание для координации действий в данных обстоятельствах.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об уходе в отставку после падения беспилотников. Он добавил, что иностранные дроны не должны угрожать населению страны.

Новость дополняется…

