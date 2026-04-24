24 апреля 2026 в 13:45

Мексиканец придумал неожиданный способ избежать алиментов в России

Мексиканец притворился незнающим русский язык, чтобы избежать алиментов

Мексиканец пытался избежать выплаты алиментов дочери из России, ответив приставу «sorry, I dont speak Russian», передает Telegram-канал Mash на Мойке. Как говорится в материале, мужчина при этом преподавал иностранные языки на русском языке.

Так, журналисты выяснили, что 36-летнего гражданина обязали отдавать четверть от средней зп по России на содержание 11-летней девочки. Какое-то время он платил, но задолжал больше сотни тысяч, заявив приставам, «что ничего не понял». Специально для него все требования перевели на английский язык, однако мужчина не закрыл задолженность и после этого. Второй визит к приставам закончился тем, что мексиканцу показали его собственные объявления об услугах педагога.

Ранее с актера Игоря Петренко взыскали более 875 тыс. рублей задолженности по алиментам, но долг полностью все еще не погашен. Как уточнили в СМИ, остаток превышает 379 тыс. рублей. Как оказалось, в мае 2022 года в отношении Петренко было возбуждено исполнительное производство на основании нотариально заверенного алиментного соглашения от декабря 2015 года. В рамках этого производства с актера взыскивается свыше 140 тыс. рублей основного долга, а также исполнительский сбор в размере 225 тыс. рублей и расходы в сумме 715 рублей.

