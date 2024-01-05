«Пугачева была нездорова»: Корнелюк о первых «Рождественских встречах» Игорь Корнелюк: Пугачева вела первые «Рождественские встречи» на адреналине

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Игорь Корнелюк

Во время первых «Рождественских встреч» Алла Пугачева была простужена, она долго распевалась и ей трудно было выступать на сцене, рассказал NEWS.ru певец и композитор Игорь Корнелюк. Он добавил, что принимать участие в новогоднем песенном фестивале певицы было очень почетно и считалось у артистов знаком качества.

Декабрь — простудное время, и она [Пугачева] была не очень здорова. Она активно себя распевала и на адреналине выходила на сцену и пела, хотя я понимал, что петь ей было непросто, она была простужена, — рассказал Корнелюк.

Сам он исполнял на первых «Рождественских встречах» три песни: «Мало ли», «Дым» и «Билет на балет». Это было стандартной практикой мероприятия, Пугачева же исполняла больше композиций, ее программа завершала новогодний песенный фестиваль.

«Рождественские встречи» Пугачевой появились в декабре 1988 года, 6 января 1989 года по Первому каналу была показана запись концерта. Проект прекратил существование в 2012 году.

Ранее активисты из общественного движения «Зов народа» попросили Следственный комитет пересмотреть отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По сообщению Telegram-канала SHOT, общественники настаивают на том, чтобы следователи обратили внимание на антироссийские высказывания Галкина, которые он делал в ходе своих концертов в Анталье и Лимасоле.