ТНТ снимет ремейк еще одной советской комедии: зачем, что сказала Канделаки «АиФ»: ТНТ может снять пародию на «Джентльменов удачи» или «Бриллиантовую руку»

Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press

Кадр из фильма «Джентельмены удачи»

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки намекнула, что телеканал снимет еще один ремейк на культовую советскую комедию. Зачем это нужно и о какой картине может идти речь?

Зачем ТНТ снимает ремейки на советскую классику

В своем Telegram-канале Канделаки написала, что пародийный фильм «Иван Васильевич меняет все!» показал высокие рейтинги, что позволило ТНТ стать лидером новогоднего вещания на российском телевидении. Она назвала такие результаты «тотальной победой» телеканала.

«Дорогие друзья, пришли первые телевизионные цифры после Нового года. И, конечно, всех волнует, что же произошло 31 декабря. А вот что: тотальная победа телеканала ТНТ! С лучшими цифрами за последние пять лет! Наш новогодний фильм „Иван Васильевич меняет все!“ — номер один в слоте в новогоднюю ночь у аудитории 14–44 с долей 22 (в 100+)! Все, кто работает на телевидении, знают, что такое доля 22», — сообщила Канделаки.

Доля на телевидении означает количество зрителей определенной программы или временного отрезка телевещания, выраженное в процентах от общего числа людей, в данный момент смотрящих телевизор.

Пародию «Иван Васильевич меняет все!» за праздничные дни показали на ТНТ несколько раз. При этом в новогоднюю ночь зрители могли увидеть фильм дважды.

«Огромное спасибо всей команде за неимоверный труд, я горжусь вами! Продюсеры Гарик Мартиросян, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян, Андрей Шелков, Максим Ткаченко, Марина Разумова, Сергей Косинский, Александр Метрик, режиссеры Миша Семичев и Роман Ким, именно благодаря вам все получилось. То, что вы сделали, просто невероятно. И то, какой ценой нам удалось этого добиться, завершая фильм буквально в последний день, полностью себя оправдало и позволило окончательно и безоговорочно победить!» — констатировала гендиректор ТНТ.

Фото: ТНТ Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»

На какой советский фильм ТНТ снимет новый ремейк

Канделаки не уточнила, о какой именно советской комедии идет речь. Она сообщила, что выход новогоднего фильма вновь будет приурочен к Новому году.

«Поздравляю, обнимаю, целую всю нашу команду! Со вторым новогодним фильмом нам удалось добиться еще большего, чем с первым. Ждем третий уже в конце этого года!» — заключила Канделаки.

К встрече 2023 года ТНТ подготовил пародию на культовый фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!» — «СамоИрония судьбы». Информации о том, на какую советскую картину будет сделан следующий ремейк, нет. Однако «АиФ» пишет, что это могут быть фильмы «Джентльмены удачи» или «Бриллиантовая рука».

«О том, какое произведение юмористы выберут для переделки, пока не сообщается. Но по слухам, авторы склоняются к тому, чтобы заново переосмыслить шедевр режиссера Александра Серого „Джентльмены удачи“ или переделать для новогоднего ремейка комедию Леонида Гайдая „Бриллиантовая рука“», — уточняет издание.

Как россияне отреагировали на нового «Ивана Васильевича»

Пародийная картина от ТНТ получила смешанные отзывы со стороны кинокритиков и зрителей. В большинстве своем россияне критикуют нового «Ивана Васильевича», сравнивая ленту с классикой советского кино. Многие зрители сошлись во мнении, что делать пародию на фильм Гайдая не следовало, так как она изначально была обречена на провал.

В то же время ряду зрителей пародия от ТНТ понравилась. Как отмечают некоторые комментаторы, «Иван Васильевич меняет все!» не претендует на оригинал, а отдает дань уважения классике Гайдая, а также в пародийной картине присутствует много смешных моментов.

Кого вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Изначально в фильме должны были появиться народный артист России Филипп Киркоров (роль российского государя Петра I) и певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба, роль куклы Барби). Однако из-за участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, зрители этих артистов в финальной версии картины не увидели.

Вместо Киркорова в новом «Иване Васильевиче» сыграл актер Никита Кологривый (Кощей из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»), исполнивший роль Людовика XVI. Анну Асти заменила ее коллега Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова).

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