Актриса Александра Бортич сделала заявление насчет отсутствия у себя профессионального образования на фоне критики ее игры со стороны звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого. Что сказала артистка, кого в конфликте поддерживают россияне?
Что сказал Кологривый о Бортич
Никита Кологривый, сыгравший Кощея в ленте «Слово пацана», в интервью блогеру Эльдару Джарахову подверг критике идею, что можно стать профессиональным актером без соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич.
«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. <...> Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. <...> Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — сказал актер.
Он также призвал перестать возносить артистов «на пантеон». По его мнению, гонорары актеров сильно завышены и представители других профессий заслуживают гораздо большего внимания.
Что сказала Бортич после критики Кологривого
Александра Бортич на фоне критики Никиты Кологривого опубликовала пост в социальных сетях. Она не упомянула в нем коллегу, но подтвердила, что у нее отсутствует профессиональное образование. Артистка призналась, что дважды пыталась поступить в театральное училище, но не прошла вступительные экзамены.
Бортич обратила внимание, что никогда не называла себя «гениальной актрисой» и не понимает, почему с первого ее появления на экране она вызывает в людях злость и раздражение.
«Я всегда просто была собой. Возможно, это и бесит людей. Я не знаю. Есть ли у меня проекты, за которые мне стыдно? Да. Хотела бы я сделать иначе? Думаю, нет. <...> Плюс я никогда не позволю себе обсуждать свое отношение к этим проектам в публичном поле. Никогда. То же самое про коллег. Это просто непозволительно», — отметила Бортич.
Актриса сообщила, что никогда не оправдывалась за свою работу, однако сейчас «настало время». Она указала, что каждую свою роль получила честно и попросила оценить ее актерскую игру по роли в сериале «Фишер».
«Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату или, прости господи, через постель. А если уж так хочется приплести мои отношения к моей карьере, для начала сопоставьте даты», — добавила артистка.
Кого из актеров поддерживают россияне
После заявлений Никиты Кологривого и Александры Бортич россияне сошлись во мнении, что профессиональное образование не может гарантировать успех и востребованность актеру. Многие пользователи поддержали артистку, оценив игру в ее последнем проекте «Фишер».
«Бортич отлично сыграла в „Фишере“, Кощей не прав про актерское образование, он и про актера Ивана Янковского сказал, что тот только прически менять может».
«Бортич отлично играет роль, и талант прекрасный, а тот, кто осуждает, будет наказан за свои глубокие чувства ненависти».
«Кологривый после успеха сериала „Слово пацана“ считает себя пупом земли. Тоже мне, лидер мнений», — отметили комментаторы.
Однако некоторые россияне поддержали позицию Никиты Кологривого, посоветовав Александре Бортич окончить театральное училище.
«Бортич, конечно, симпатичная и имеет харизму, ну как актриса она, мягко говоря, средняя. Вот ей бы точно не помешало отучиться», — написали пользователи.
Также Telegram-канал «НеМалахов» создал опрос, предложив подписчикам выбрать, кто из актеров лучше. Иван Янковский набрал 40%, Кологривый — 34%, Бортич — 6%. Против Кологривого и Бортич высказались 20%. Всего проголосовали 25,7 тысячи человек.
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