Ревве объявили бойкот на ТВ вслед за Киркоровым? При чем здесь Зеленский Бородин: Ревву убрали с ТВ из-за дружбы с Зеленским и двойного гражданства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ревва

Шоумена Александра Ревву убрали из «Песни года» и некоторых новогодних телепередач. Почему так произошло, как это связано с президентом Украины Владимиром Зеленским?

Почему Ревву убрали с ТВ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Ревву лишили телевизионного времени из-за его дружбы с украинским лидером Зеленским. По информации общественника, руководителям телеканалов сообщили о двойном гражданстве артиста.

«Ревва — друг Зеленского, я об этом говорил неоднократно. <...> Кроме того, у него двойное гражданство», — сказал Бородин в разговоре с MK.RU.

Он добавил, что у Реввы позиция по проведению российской СВО на Украине была «изначально другая». Бородин считает, что впоследствии заработок шоумена сократился, из-за чего тот «переобулся и, соответственно, решил опять приехать в Россию зарабатывать».

«Они (звезды, которым объявили бойкот на ТВ. — NEWS.ru) сегодня делают все, чтобы их не вырезали и чтобы они вновь вернулись на экраны. Но они не слышат позицию людей — обыкновенных граждан нашей великой страны», — подчеркнул общественник, добавив, что россияне считают, что телевидение только выигрывает без таких селебрити.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ревва

Что известно о дружбе Реввы с Зеленским

Мать юмориста Любовь Рачеева рассказывала, что Ревву с президентом Украины связывает только общее прошлое в КВН. При этом отец артиста Владимир Ревва утверждал, что он отказывался ездить в родной Донбасс из-за общения с Зеленским и боязни, что его не пустят на Украину.

«Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: „Если я буду ездить на родину, меня на Украину не пустят“», — говорил отец шоумена KP.RU.

Почему Ревва уезжал из России

Шоумен отменил выступления, покинул РФ и перестал общаться с отцом из Донецка после начала российской военной спецоперации на Украине. Папа шоумена был недоволен позицией сына и тем, что тот, в отличие от звездных коллег — Григория Лепса, Николая Баскова и других знаменитостей, ни разу не посетил Донбасс с 2014 года.

«Я ведь, когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с [Валерием] Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине», — признавался отец шоумена.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ревва

Журналистка Алена Жигалова после исчезновения Реввы заявила, что юморист вместе с семьей переехал в Испанию.

Вскоре представитель жены Реввы сообщил, что слухи об эмиграции не соответствуют действительности. Он объяснил, что исполнитель просто уехал отдыхать. Эту же версию озвучивал телеведущий Оскар Кучера.

«Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не иммигрировал, просто поехал отдыхать в Испанию с семьей!» — говорил актер.

В сентябре 2023 года Ревва вернулся в Москву и вновь стал появляться на светских мероприятиях. Например, в октябре он посетил концерт памяти Юрия Шатунова. Он исполнил песню покойного музыканта «Глупые снежинки».

Позднее шоумен принял участие в фестивале «Песня года», на котором выступил с сольным номером и общей песней. Журналисты отмечали, что артист держался обособленно от других звезд, но не отказывал тем, кто просил о совместной фотографии. На гала-концерте «Песня года» Ревву сопровождали жена и дочь.

Сольные концерты Ревва не давал с 2021 года.

Читайте также:

«Они извинились»: вернут ли Киркорова и Лолиту в ТВ-шоу на старый Новый год

«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 10 января, что с «Мутабором»

Мизулина и Instasamka на страже детей: кого могут проверить после Косенко